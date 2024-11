Arsenal-cultheld komt met de schrik vrij bij mesaanval in New York

Voormalig Arsenal-spits Nicklas Bendtner (36) is vorige week met de schrik vrijgekomen bij een mesaanval in New York. De Deense oud-voetballer werd samen met een 55-jarige landgenoot aangevallen in de omgeving van Columbus Avenue.

Het Amerikaanse ABC News schrijft dat Bendtner en zijn landgenoot vorige week woensdag plotseling werden aangevallen op straat door, naar later bleek, een 25-jarige man die zelf iets verderopwoonachtig is in de Upper West Side. Waar Bendtner met de schrik vrijkwam, zou zijn 55-jarige metgezel er minder goed vanaf zijn gekomen. De man liep een diepe snijwond aan de zijkant van zijn gezicht, oor en nek.

Artikel gaat verder onder video

De 25-jarige verdachte zou daarbij 'F*ck you guys' hebben geroepen naar zijn slachtoffers, die de aanval echter op geen enkele wijze zouden hebben uitgelokt. De man kon enkele uren na de aanval worden ingerekend en blijkt een bekende van de politie. Hij wordt aangeklaagd voor poging tot moord en mishandeling. De verdachte zou een dag later naar toegestroomde verslaggevers hebben gespuugd en gescholden toen hij uit een politiebureau werd weggeleid.

Bendtner wordt niet bij naam genoemd in de Amerikaanse berichtgeving, maar bevestigt zelf tegenover het Deense BT dat hij de man is die op de vrijgegeven bewakingsbeelden te zien is. "Ik kan bevestigen dat ik de man op de beelden ben. Of ik zelf ook het slachtoffer had kunnen worden? Daar heb ik geen commentaar op. Ik kan alleen bevestigen dat ik dat ben, daar kan ik moeilijk onderuit", aldus de oud-voetballer.

In 2004 maakte Bendtner de overstap van de jeugd van FC Kopenhagen naar die van Arsenal. De spits zou uiteindelijk tot 171 wedstrijden in de hoofdmacht van The Gunners spelen, waarin hij goed was voor 47 doelpunten. Bendtner genoot een zekere cultstatus onder de aanhang van Arsenal, dat de spits na verhuurbeurten aan onder meer Sunderland en Juventus in 2014 transfervrij liet vertrekken naar VfL Wolfsburg. Bendtner sloot zijn loopbaan in 2019 af in het shirt van FC Kopenhagen, waar hij een teleurstellende comeback maakte.

Former Arsenal star Nicklas Bendtner caught up in HORROR knife attack while visiting New York - as Dane narrowly escapes serious injury https://t.co/QVXlu5ugtZ — Mail Sport (@MailSport) November 25, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Supercomputer Opta berekent titelkansen Liverpool en Arne Slot

De supercomputer van voetbalstatistiekenbureau Opta geeft het Liverpool van Arne Slot een flinke kans om dit seizoen kampioen van Engeland te worden.