Wonderbaarlijke actie van Lamine Yamal gaat in rap tempo de wereld rond

Barcelona verkeert in bloedvorm en daar komt zondagmiddag tegen Espanyol geen einde aan. In de Catalaanse derby kwam de ploeg van Hansi Flick in de twaalfde minuut op voorsprong dankzij een treffer van Dani Olmo, na een prachtige assist van .

Met de buitenkant van de voet verstuurde Yamal een pass die de defensie van Espanyol volledig opensneed. In het strafschopgebied werkte Olmo de bal vervolgens achter keeper Joan García. Commentator Sierd de Vos van Ziggo Sport was onder de indruk. “Een prachtige voorzet. En Olmo raakt de bal in één keer. De keeper heeft geen kans”, zei hij.

De beelden van de assist gaan in rap tempo social media rond. Yamal onderstreepte met zijn pass zijn topvorm: in twaalf competitiewedstrijden was hij dit seizoen betrokken bij twaalf doelpunten, betere cijfers dan bijvoorbeeld Real Madrid-sterren Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham of Rodrygo.

Tien minuten na de 1-0 volgde ook de 2-0 van Barcelona. Opnieuw ging veel aandacht uit naar de assist, die ditmaal van Marc Casadó was. De controleur stuurde Raphinha de diepte in met een bekeken pass over de defensie van Espanyol, waarna Raphinha de bal over de uitgekomen García wipte. Na een halfuur spelen maakte Olmo de 3-0 en dat is op het moment van schrijven de tussenstand.

