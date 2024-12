Ajax-fans boos op eigen speler: 'Wat een ongelooflijke pussy, niet normaal!'

is de gebeten hond na de gelijkmaker (2-2) van FC Utrecht-aanvaller Yoan Cathline. Zo’n tien minuten voor tijd bracht de Fransman de Domstedelingen op gelijke hoogte in de Johan Cruijff ArenA. De rol van Sutalo bij de goal wordt door veel critici als ongelukkig bestempeld.

Cathline zocht zijn rechterbeen, terwijl de Ajax-defensie hem geen strobreed in de weg legde. Sutalo, die dicht bij de situatie stond maar alleen naar achteren liep, wordt aangewezen als zondebok. “Het is een rechtspoot, dus hij gaat altijd binnendoor vanaf links. Maar Sutalo draait zich al in. Als hij gewoon recht blijft staan, blokt hij hem toch altijd?”, stelt André Ooijer tijdens de livestream op het YouTube-kanaal van Andy van der Meijde.

ESPN-verslaggever Michiel Teeling is eveneens kritisch: “Het is 2-2! Onverdiend kun je het doelpunt niet noemen, zeker na de kansen die Utrecht na rust kreeg. Maar wat doet Sutalo? Wat doet Davy Klaassen? Ze staan erbij en kijken ernaar. Eigenlijk wordt er geen strobreed in de weg gelegd.”

'Wat een ongelooflijke pussy!'

Ook fans van Ajax zijn niet blij met de rol van Sutalo, die ervan langs krijgt op X. "Wat een ongelooflijke pussy! Niet normaal", reageert een supporter. De Kroaat krijgt meer kritiek op het platform: