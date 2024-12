Cristian Willaert confronteert Francesco Farioli met Ajax-drama

ESPN-verslaggever Cristian Willaert heeft voorafgaand aan de bekerwedstrijd van Ajax tegen Telstar trainer Francesco Farioli geconfronteerd met het bekerdrama van vorig seizoen. De Amsterdammers leden vorig jaar in de KNVB Beker een uiterst smadelijke nederlaag tegen derdedivisionist Hercules.

Volg de ontwikkelingen van het bekerduel tussen Ajax en Telstar in ons liveverslag!

Ajax kwam De Galgenwaard, waar de wedstrijd werd gespeeld, al na een kwartier spelen met 1-0 achter door Tim Pieters. Diezelfde Pieters maakte er na ruim een uur spelen 2-0 van. Vlak voor tijd kwam Ajax terug tot 2-2 door doelpunten van Brian Brobbey en Chuba Akpom, waarna Mats Grotenbreg in de blessuretijd Ajax in diepe rouw dompelde.

Willaert zag dat Ajax-trainer Farioli het duel met Telstar serieus neemt door het feit dat de Italiaan heeft gekozen voor een sterke elf. "Dat is misschien ook niet zo raar, want een jaar minus drie dagen geleden leed Ajax de meest smadelijke nederlaag uit de clubhistorie, na een dramatische wedstrijd tegen Hercules. Daar zal Farioli vast wel voor gewaarschuwd zijn", herinnert de ESPN-verslaggever de thuiskijkers nog even aan de pijnlijke nederlaag Ajax.

Farioli heeft bekerechec Ajax niet gezien

Ook Francesco Farioli werd geconfronteerd met de afgang van zijn werkgever in het vorige seizoen. "Het was een van de herinneringen die ik heb verzameld en die ik in mijn achterhoofd houd", aldus Farioli, die niet naar die wedstrijd gekeken heeft. "We hebben veel wedstrijden om te kijken. Het is iets waar we voor moeten waken, want we weten hoe moeilijk iedereen het heeft in deze ronde van de beker. Er kan altijd iets onverwachts gebeuren, dus daar moeten we op voorbereid zijn. Vooral omdat het over één wedstrijd gaat. We moeten er echt klaar voor zijn."

