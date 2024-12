Interview met Anton Gaaei laat ESPN-tafel verbaasd achter

De analisten van ESPN keken met enige verbazing naar het interview van na de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht. De rechtsback maakte een prachtig doelpunt, maar stond met een stalen gezicht voor de camera.

De houding van Gaaei was te verklaren door het puntenverlies van Ajax. Gaaei maakte de 1-1, waarna een eigen doelpunt van Jens Toornstra de 2-1 betekende. Lange tijd hield Ajax die voorsprong vast, maar tien minuten voor tijd leidde een ongelukkig eigen doelpunt van doelman Remko Pasveer tot de 2-2.

Gaaei werd na afloop van de topper geïnterviewd door journalist Cristian Willaert. Na het interview reageert ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen: “Hij doet net alsof hij een pot aardappelen afrekent. Hij verblikt of verbloost niet.”

Analist Kees Kwakman begrijpt de houding van Gaaei wel, maar was ook verrast: “Ja, hij is heel erg teleurgesteld, maar na zo’n goal mag je wel even lachen, hoor. Het is niet alsof je als voetballer elke week zo’n goal maakt."

Reactie van Gaaei

Gaaei legde zelf uit waarom hij niet stond te stralen. “Het is moeilijk om van zo’n goal te genieten als je niet wint, ik heb een apart gevoel nu. Ik neem de goal en negentig minuten mee, maar ik ben teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen vandaag. Vorig jaar ging het hetzelfde toen ik scoorde, toen kregen we ook een late goal tegen waardoor het gelijk werd”, zei de Deense vleugelverdediger.

