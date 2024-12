Kraay junior onthult groots gebaar van Alex Kroes: 'Moet hem een compliment geven'

Hans Kraay junior komt vrijdagavond met een mooie onthulling over Alex Kroes, de technisch directeur van Ajax. Kroes heeft 'heel zachtjes gezegd' dat hij er voor gaat zorgen dat het bedrag dat nodig is om Tijjani Babangida uit de brand te helpen op tafel gaat komen, zelfs als hij dat uit eigen zak zou moeten betalen.

Babangida raakte begin dit kalenderjaar betrokken bij een zwaar verkeersongeval in zijn vaderland. De Nigeriaan raakte daarbij zelf gewond aan zijn been en knie, maar verloor zijn jongere broer Ibrahim (oud-speler van FC Volendam) en zijn eenjarige zoontje. Bovendien raakte zijn vrouw zwaargewond. Babangida en zijn partner zijn inmiddels in Nederland. De oud-voetballer kan alle hulp goed gebruiken om zijn vrouw, die door het ongeval onder meer een oog is kwijtgeraakt, ‘haar leven terug te geven’.

Dit voetbalweekend staan Ajax, Roda JC én VVV-Venlo, drie clubs waarvoor Babangida tijdens zijn spelersloopbaan uitkwam, uitgebreid stil bij de tragische gebeurtenissen. Rond de wedstrijden die de clubs dit weekend spelen wordt volop aandacht gevraagd voor de website supportbaba.nl waarop donaties kunnen worden gedaan om de behandelingen die in Nederland moeten worden gedaan, te kunnen bekostigen. Inmiddels staat de teller al boven de 30.000 euro, maar er is zo'n anderhalf tot twee ton nodig, zegt Kraay junior bij Voetbal op Vrijdag op ESPN.

Babangida verschijnt zelf voor de camera's van de betaalzender in het stadion van Roda, en spreekt zijn verbazing uit over de massale steun: "Het verbaasde mij dat heel Nederland, niet alleen Ajax, Roda of VVV, achter mij is gaan staan. Dat verbaasde mij, ik ben al heel lang weg uit Nederland. Maar als ik hoor en zie wat de mensen in Nederland vertellen over mij, dat is niet geloven. Ik ben alleen maar dankbaar in mijn hart", aldus de oud-voetballer.

Onder meer Babangida's oude Roda JC-ploeggenoten staan de Nigeriaan volop bij. Zo verblijft de oud-voetballer samen met zijn vrouw kosteloos in een appartement in de herberg van Marco van Hoogdalem. Kraay junior maakte deze week opnamen met de oud-spelers van Roda en zegt geraakt te zijn door de hartverwarmende steun die Babangida krijgt: "Ik ben er een dag geweest met een cameraploeg. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de reportage vanmiddag bekeken en ik betrapte mezelf erop dat ik zat te huilen. Het is zó'n triest verhaal." Daarna vertelt Kraay dat Kroes in zijn ogen ook een compliment verdient: "Toen die hiervan hoorde heeft hij gezegd: Babangida wordt onze eregast, zondag bij Ajax - Almere City." Bovendien garandeert de Ajax-bestuurder dat het streefbedrag gehaald gaat worden, zo onthult Kraay: "En hij zei heel zachtjes: 'Alles wat tekort komt... al moet ik het zelf bijleggen'. Dus, Alex Kroes ook: dankjewel", besluit Kraay.