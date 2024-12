Driessen en Verweij adviseren Ajax-directeur Kroes: 'Zou hem echt onmiddellijk halen'

Als het aan Valentijn Driessen en Mike Verweij ligt dan maakt Ajax werk van doelman . De goalie van Stade Brest was midweeks in de Champions League-wedstrijd tegen PSV de grote uitblinker aan Franse zijde. Driessen en Verweij hebben genoeg gezien en vinden dat technisch directeur Alex Kroes moet doorpakken bij de 33-jarige Bizot.

Hoewel het Stade Brest in de competitie minder goed vergaat, de ploeg staat elfde in de Ligue 1, daar gaat het de Fransen in de Champions League voor de wind. Stade Brest heeft in de eerste zes wedstrijden dertien verzameld, waardoor een plek in de top acht van de competitiefase van het miljardenbal lonkt. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de Nederlandse doelman Bizot, die prima voor de dag komt.

Driessen hoopt dat Ajax aan de haal gaat met Bizot en verwijst daarbij naar de leeftijd van de huidige eerste doelman Remko Pasveer. "Bij Ajax staat een keeper van inmiddels 41 onder de lat, dan kan ik mij wel voorstellen dat je oog eventueel ook op Bizot valt", vertelt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Hij heeft vorig jaar een geweldig jaar gedraaid. Dit jaar gaat het iets minder, maar tegen PSV stond hij er dan. Het is wel een keeper die je in de gaten kan houden."

Verweij haakte daar vervolgens ook op in. "Iemand schreef dat Bizot de wedstrijd van zijn leven keepte. Er zijn een aantal mensen die de Franse competitie beter volgen dan dat ik het doe. Ik meen dat het Jurriaan van Wessem was, maar dat weet ik niet helemaal zeker, die zei van: dit is helemaal niet de wedstrijd van zijn leven. Hij staat eigenlijk elke week hartstikke goed te keepen. Als hij dat niveau, dat hij tegen PSV haalde, elke week haalt, dan zou ik hem als Ajax echt onmiddellijk halen", adviseert hij Kroes.

Bizot en het Nederlands elftal

Bizot komt privé gezien uit een lastige periode, wat dan ook de reden is dat hij het afgelopen EK in Duitsland met het Nederlands elftal liet schieten. Als het aan Verweij en Driessen ligt keert de 33-jarige doelman in maart weer terug bij de selectie, iets wat dan ten koste moet gaan van Sparta Rotterdam-doelman Nick Olij. Zelf staat Bizot inmiddels ook open voor een rentree in Oranje. "Ze hebben mijn telefoonnummer, ze weten waar ik speel, ze hebben een televisie, dus als het zover is dan gaat die telefoon wel over."

Vind jij dat Ajax Marco Bizot moet aantrekken als nieuwe doelman? Laden... 40.3% Ja, absoluut 38.7% Nee, liever niet 21% Twijfelgeval 62 stemmen

