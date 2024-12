Tijjani Babangida deelt hartverscheurend verhaal: Roda JC, VVV-Venlo en Ajax steunen crowdfunding

Tijjani Babangida, die tijdens zijn loopbaan als profvoetballer het shirt droeg van onder meer Roda JC, VVV-Venlo en Ajax, heeft voor het eerst openlijk zijn verhaal gedaan over het afschuwelijke ongeluk waarbij hij begin dit kalenderjaar betrokken raakte. De Nigeriaan raakte daarbij zelf gewond aan zijn been en knie, maar verloor zijn jongere broer en zoontje van één jaar. Bovendien raakte zijn vrouw zwaargewond. Babangida en zijn partner zijn inmiddels in Nederland. De oud-voetballer kan alle hulp goed gebruiken om zijn vrouw ‘haar leven terug te geven’.

“Ik denk dat dit trauma bij me blijft tot het eind van mijn leven”, zo begint Babangida te vertellen in gesprek met het clubkanaal van Ajax. “Het is heel, heel moeilijk om te vergeten en om door te gaan als je je familie opeens kwijtraakt. Dit is de eerste keer dat ik over het ongeluk praat. Ik kon er niet over praten. Ik kan niet naar de foto’s van mijn zoontje kijken. Ook niet naar zijn video’s. Het is moeilijk, nog moeilijker voor mijn vrouw.” De vrouw van Babangida raakte zwaargewond bij het auto-ongeluk eerder dit jaar in hun thuisland Nigeria.

Artikel gaat verder onder video

“Gelukkig raakte ik alleen gewond aan mijn been en mijn knie. Daaraan ben ik geopereerd. Mijn vrouw moet ik helpen”, zo vertelt de oud-voetballer van Roda JC, VVV-Venlo en Ajax. Babangida is terug naar Nederland gekomen voor een goede medische behandeling voor zijn vrouw. “Het is moeilijk. Toen we drie maanden in Nederland waren, kon ik haar voor het eerst vertellen dat tijdens het ongeluk ons kind in de auto zat. Toen begon ze naar zijn naam te vragen”, zo klinkt het. Fadeel heette hij, zo vertelt Babangida. Zijn vrouw kan zich niets van hem herinneren. “Ze is zo sterk dat het haar gelukt is om nog in leven te zijn. Ze heeft zo’n ontzettend harde klap gehad. Ze is haar oog en de helft van haar gezicht kwijt. Dat moet helemaal hersteld worden.”

Babangida is naar eigen zeggen blij om terug in Nederland te zijn. Dat geldt ook voor zijn vrouw. Babangida vertelt dat hij veel vrienden heeft in Nederland die hij als familie ziet. “Mensen die ons kunnen helpen om mijn vrouw haar leven weer terug te geven.” Babangida en zijn vrouw zijn in Nederland niet medisch verzekerd en kunnen daarom alle hulp goed gebruiken. “Het medische traject gaat meer dan een jaar duren, dus zolang moeten mijn vrouw en ik hier blijven. Gelukkig heb ik een Nederlands paspoort, waardoor mijn vrouw een verblijfsvergunning kan krijgen.”

LEES OOK: Spelers Ajax en Vitesse pakken spandoek vast en komen met statement

Roda JC, VVV-Venlo en Ajax vragen aandacht voor crowdfundingsactie

Babangida kan in ieder geval rekenen op de steun van zijn voormalig werkgevers. Goede vrienden uit de voetballerij zijn een crowdfunding begonnen en die wordt donderdag onder de aandacht gebracht door Roda JC, VVV-Venlo en Ajax. “Hij bracht ons vreugde op het veld, nu is het tijd om iets terug te doen. Babangida en zijn gezin hebben onze hulp nodig na een tragisch auto-ongeluk”, zo schrijft Roda JC op X, met bijgevoegd een link naar de crowdfunding genaamd SUPPORT BABA. Ajax deelt op social media beelden van een mooi weerzien tussen Louis van Gaal en Babangida, die volgens de voormalig succestrainer van onder meer de Amsterdammers nog altijd dezelfde is. “Ik dacht bij mezelf: zou ik hem nog herkennen? Maar je hebt nog steeds dezelfde lach op je gezicht”, aldus Van Gaal.