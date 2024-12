Lazio won overtuigend van Ajax, maar wordt vermorzeld door Inter: belangrijke rol voor Dumfries

Lazio boekte afgelopen donderdag nog een overtuigende 1-3 overwinning op Ajax, maar is maandagavond op eigen veld vermorzeld door Internazionale. De formatie uit Milaan leidde na een uur voetballen al met 0-4 en won uiteindelijk met 0-6 in Rome. Een belangrijke rol was er weggelegd voor Denzel Dumfries, die op schitterende wijze de 0-4 tegen de touwen kopte. De verdediger van Internazionale en het Nederlands elftal verzorgde ook al de assist voor de 0-2 van Federico Dimarco.

Lazio is bezig aan een goed seizoen en tankte in de aanloop naar het thuisduel met Internazionale flink wat zelfvertrouwen. De Romeinen wonnen in een paar dagen tijd tweemaal van Napoli, zowel in de Coppa Italia als Serie A, en waren vorige week donderdag te sterk voor Ajax (1-3). Lazio had zijn opstelling voor de ontmoeting in Amsterdam op veel posities gewijzigd, maar boekte desondanks een overtuigende overwinning. Het gevoel richting de kraker tegen Internazionale was dus goed, maar de bezoekers uit Milaan blijken veel en veel te sterk.

Daar zag het er in eerste instantie nog niet naar uit. Het duurde tot een paar minuten voor de rust voordat Internazionale de score opende. Hakan Calhanoglu deed dat vanaf de stip. Nog voor het rustsignaal lag ook de tweede Milanese treffer in het net. Dumfries leverde een afgemeten voorzet af op Dimarco, die de bal in één keer op zijn pantoffel nam en fraai binnen schoot. Internazionale ging dus met een heerlijk gevoel de kleedkamer in. Lazio was ongetwijfeld met de beste intenties aan de tweede helft begonnen, maar die konden binnen een paar minuten al de prullenbak in. Nicolo Barella maakte op fraaie wijze de 0-3 en twee minuten later kopte Dumfries al vliegend raak voor de 0-4. Op dat moment was de tweede helft nog geen tien minuten onderweg.

Internazionale loopt nóg verder uit

Daarmee was de honger van Internazionale nog niet gestild. De regerend landskampioen denderde door en maakte er via Carlos Augusto een kwartier voor tijd 0-5 van. Invaller Piotr Zielinski kreeg vervolgens nog een goede kans op een zesde treffer, maar hij schoot van dichtbij hoog over het doel van Ivan Provedel. Lazio leek de schade 'beperkt' te houden tot vijf treffers, maar in de laatste minuten van de wedstrijd tilde Marcus Thuram de score toch nog naar 0-6.

Lazio, waar Tijjani Noslin een basisplaats had en tot en met het einde op het veld stond, kwam er simpelweg niet aan te pas. Een flinke domper voor de thuisploeg, die een pas op de plaats moet maken in de titelstrijd. De achterstand op koploper Atalanta Bergamo is nu zes punten. Napoli volgt op twee punten van de ploeg van Marten de Roon, Internazionale zit daar kort achter.

Inter hand Lazio their worst Serie A loss in 63 (!) years 😳 pic.twitter.com/EHHERWEady — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 16, 2024

