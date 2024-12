Mike Verweij uit ongenoegen: ‘Dan snap je er dus echt helemaal niks van’

De keuze van scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen om Marc Nagtegaal aan te stellen als arbiter bij het duel tussen AZ en Ajax is helemaal verkeerd gevallen bij Mike Verweij. De Ajax-watcher van De Telegraaf vindt dat Van Meenen ‘totaal niet op zijn taak berekend’ is.

Van Meenen was per 1 september de opvolger van Dick van Egmond, die genoodzaakt was om te stoppen vanwege gezondheidsproblemen, als scheidsrechterbaas. Zelf heeft de 49-jarige arbiter de nodige ervaring als scheidsrechter, zo floot hij tussen 2001 en 2010 ruim 220 wedstrijden in het betaalde voetbal.

“Raymond van Meenen is de nieuwe scheidsrechtersbaas geworden, maar vooralsnog is deze man totaal niet op zijn taak berekend”, begint Verweij kritisch in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Als je Nagtegaal het veld in laat gaan om de wedstrijd AZ – Ajax te fluiten en je zet Serdar Gözübüyük als VAR neer, dan snap je er dus gewoon echt helemaal niks van. Dat moet omgekeerd. Gözübüyük is een international, een elite-scheidsrechter van de UEFA. Iedereen weet dat de Noord-Hollandse derby altijd beladen is.”

Presentator Kamran Ullah, de vervanger van de zieke Pim Sedee, benadrukt dat Gözübüyük midweeks al de leiding had over het duel tussen Ajax en FC Utrecht. “Dat zal lastig zijn”, reageert Verweij daarop. “Dan kun je echt wel een betere vinden dan Nagtegaal. Volgens mij heb jij die wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax ook gezien. Dat Davy Klaassen met die bal onder zijn arm wegrende in het strafschopgebied. Toen gaf hij geen penalty. Deze man kan gewoon niet fluiten.”

Verweij hekelt afgekeurde treffer Brobbey

Verweij haalt onder meer de afgekeurde treffer van Brian Brobbey aan. “Met een VAR is de regel gewoon: fluit niet te vroeg. Als deze man gewoon twee seconden wacht met fluiten, dan is het ter beoordeling van de VAR of het een glaszuivere goal is of niet”, aldus de journalist. “Als je dat aan de VAR laat, dan ben ik er honderd procent van overtuigd dat dit een geldige goal is.”

Het deert Verweij overigens niet of Nagtegaal vervolgens een goede of foute beslissing zou hebben gemaakt. “Maar dat je gewoon niet beseft van: laat die aanval doorgaan en scoren. Dan had hij ook kunnen fluiten voor de overtreding van Brobbey op Goes en dan laat je de VAR beslissen of dat zo is.”

“Hij floot zo nadrukkelijk, want ik schrok gewoon van dat fluitje”, haakt Valentijn Driessen in. “Werkelijk waar. Normaal gesproken fluit iemand gewoon rustig, maar hij floot zo extreem. Ik zag ook dat Zoet niet meer reageerde en een Ajacied die zei ook: hij floot al ver voordat de bal over de lijn ging. Dat is toch wel heel zorgelijk”, erkent Verweij.

Verweij ziet ook Van der Eijk stuntelen

Volgens Verweij heeft Nederland met onder meer Danny Makkelie, Serdar Gözübüyük en Bas Nijhuis enkele goede scheidsrechters. Bij het duel tussen FC Twente en PSV zag hij een minder goede scheidsrechter. “Als je ook die Sander van der Eijk ziet. Kijk, PSV speelde fantastisch en die hadden hem waarschijnlijk ook als het 2-2 was geworden door dat penaltymoment nog dik gewonnen. Het doet ook helemaal niks af aan die knappe prestatie van PSV. Maar als het 2-2 wordt, dan is het wel compleet anders dan tien seconden later 3-1.”

Daarbij heeft Verweij ook nog een zeer kritische noot voor VAR Pol van Boekel. “Maar hoe kan het, en dat vind ik ook Van Boekel wel te verwijten, de internationaal gelauwerde VAR die bij alle grote toernooien in dat hok zit en VAR mag zijn, dat hij hier niet op ingrijpt. Dat is volgens mij ook de consequentie, en dan komen we weer bij Raymond van Meenen, die heeft heel stoer gecommuniceerd: we gaan alleen ingrijpen bij hele grote fouten. Dan zaai je twijfel en kennelijk had Van Boekel weer een mindfuck en durfde hij deze bal niet op de stip te laten leggen. Terwijl dit echt gewoon honderd procent een strafschop was”, besluit Verweij kritisch.

