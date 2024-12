Ronald de Boer noemt één speler van Ajax die de Europese top kan halen

Ronald de Boer denkt dat van de huidige Ajax-selectie maar één speler de Europese top kan halen: . De analist schat in dat de middenvelder zijn huidige ontwikkeling voortzet.

De Boer krijgt op het einde van Goedemorgen Eredivisie op ESPN de vraag of er iemand is in de Ajax-selectie die de Europese top kan halen. De analist zucht direct flink. "Poeh". De Boer reflecteert gelijk op zijn eerste reactie. "Dat geeft aan dat je twijfelt op dit moment." Vervolgens: "Zoals hij zich nu ontwikkelt, zou ik zeggen: Taylor."

Kraay jr. steekt vervolgens zijn vinger op en krijgt van Fresia Cousiño Arias 'de beurt'. De oud-voetballer zegt dan tevreden: "Mika Godts. Die voetbalt met blosjes op de wangen." De Boer weet niet gelijk of hij het daarmee eens is. "Die heeft ook kwaliteiten, maar het is nog een beetje dit", om vervolgens met zijn hand een soort achtbaangebaar te maken, om aan te geven dat de Belg ups en downs kent.

Taylor maakt dit seizoen een sterk seizoen door en heeft in de Eredivisie als middenvelder al drie doelpunten en vijf assists achter zijn naam staan. De nu 22-jarige Ajacied werd vorig seizoen al een grote toekomst toegedicht door Aad de Mos. Godts is drie jaar jonger en behaalt met drie competitiedoelpunten en een assist ook aardige cijfers voor de Amsterdammers.

