Opstelling Ajax: Farioli verrast en verklapt nieuwe rol voor Hato

De opstelling van Ajax voor de uitwedstrijd tegen Sparta is bekend. is verrassenderwijs niet inzetbaar voor Ajax en wordt vervangen door . Een andere opvallende basisplek is er voor . Het duel begint zondagmiddag om 12.15 uur op Het Kasteel.

Opvallend is dat zowel Anton Gaaei als Devyne Rensch is opgesteld. Het is mogelijk dat Gaaei als rechtsbuiten speelt. ESPN denkt echter dat Rensch als linksback speelt en Gaaei als rechtsback, waardoor Jorrel Hato doorschuift naar de positie van linkshalf. Trainer Francesco Farioli wil er kort voor de wedstrijd weinig over kwijt. "Ik kan alleen zeggen dat Hato een iets andere rol krijgt dan normaal."

Ten opzichte van het bekerduel met Telstar maken Rensch, Youri Baas, Kenneth Taylor, Davy Klaassen, Chuba Akpom en Wout Wegorst hun entree in de basis. Ajax kan ook beschikken over Steven Berghuis, die een achillespeesblessure overhield aan de bekerwedstrijd tegen Telstar. Farioli zei vrijdag te vermoeden dat het duel met Sparta te vroeg zou komen voor Berghuis, maar heeft hem dus toch op tijd terug. Evenwel begint Berghuis op de bank. Josip Sutalo leek weer terug na een griep, maar behoort toch niet tot de wedstrijdselectie.

Sparta-trainer Maurice Steijn kan niet beschikken over de geschorste Mike Eerdhuijzen, die vorige week tegen NEC (1-1) als gevolg van een schijnbare persoonsverwisseling een gele kaart kreeg. Hij wordt vervangen door Rick Meissen. Verder is de opstelling van Sparta exact hetzelfde als die van vorige week.

Opstelling Sparta: Olij; Bakari, Young, Meissen, Van Aanholt; Baas, Kitolano; Mito, Verschueren, Clement; Lauritsen

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Rensch, Rugani, Baas; Hato, Henderson, Klaassen; Akpom, Weghorst, Taylor

Weerzien met Steijn

De ontmoeting tussen Sparta en Ajax staat uiteraard ook in het teken van het weerzien tussen Ajax en Maurice Steijn. Laatstgenoemde werd anderhalf jaar geleden door Ajax aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, maar het huwelijk mondde uit in een fiasco en Steijn trok de deuren van de Johan Cruijff ArenA na een paar maanden alweer achter zich dicht. Hij is inmiddels alweer even werkzaam als hoofdtrainer van Sparta, maar succesvol is zijn rentree nog niet. Sparta staat zestiende en verloor eerder deze week in de KNVB-beker na strafschoppen van Go Ahead Eagles.

Onderlinge historie Sparta en Ajax

De vorige keer dat Sparta en Ajax elkaar troffen, in maart 2024, pakten beide ploegen een punt op Het Kasteel (2-2). De veertien onderlinge duels die daaraan voorafgingen, wrden allemaal gewonnen door Ajax. In totaal stonden de ploegen 124 keer tegenover elkaar in officiële wedstrijden. Daarvan won Ajax er 74, eindigden er 27 in een gelijkspel en wist Sparta er 23 te winnen.

