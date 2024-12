Ruud Gullit geeft bij beIN Sports af op Ajax (en dat is in dit geval onterecht)

Ruud Gullit heeft dinsdagavond bij beIN Sports teruggeblikt op de periode van Erik ten Hag als trainer van Manchester United. Volgens de analist en oud-international heeft het halen van voormalig Ajax-spelers Ten Hag uiteindelijk de kop gekost op Old Trafford.

Ten Hag werd eind oktober op straat gezet door United, na meer dan twee seizoenen als eindverantwoordelijke. Hij haalde veel spelers met wie hij eerder samenwerkte bij Ajax naar de Engelse grootmacht, zoals Antony, Lisandro Martínez, André Onana, Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt. “Dat is de grootste fout die hij heeft gemaakt”, stelt Gullit.

“En we hadden hem nog gewaarschuwd, we zeiden het tegen hem: neem geen spelers van Ajax mee naar de Premier League! Het is niet te vergelijken. En wat doet hij?”, vervolgt Gullit. “Ten Hag haalde Malacia en veel andere spelers die niets toevoegden in de Premier League. Ik snap het wel, want hij zag deze spelers elke dag aan het werk op de training. Hij kende ze goed en dacht: ze kunnen ook presteren in de Premier League. Maar dat is niet het geval.”

'Voetbaltechnisch en qua spelinzicht kan Halilovic absoluut op het niveau van Ajax mee'

“De Premier League is anders: sneller en intenser. We hebben hem gewaarschuwd. We zeiden: doe het niet! Maar hij deed het wel, zelfs tweemaal. En zie wat ervan gekomen is”, gaat Gullit verder. “Hij heeft het twee transferzomers op rij gedaan. Ik vind Ten Hag nog steeds een goede coach, maar hij heeft de klus bij Manchester United onderschat.”

Gullit gaat er gemakshalve overigens aan voorbij dat er ook spelers met een recent Ajax-verleden zijn die momenteel wél presteren in de Premier League. Zo presteren Jurriën Timber, Ryan Gravenberch en Mohammed Kudus momenteel allen meer dan uitstekend bij respectievelijk Arsenal, Liverpool en West Ham United. Alle drie speelden op enig moment bij Ajax onder Ten Hag. De conclusie van Gullit dat spelers die (via een tussenweg) de stap van Ajax naar de Premier League maken gedoemd zijn te mislukken, lijkt dus, met name in het geval van Timber en Gravenberch, niet terecht.

