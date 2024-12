Van der Gijp begrijpt Ajax-routiniers niet: 'Waarom zeggen ze dat niet tegen Farioli?'

René van der Gijp begrijpt niet waarom de routiniers van Ajax niet op hun trainer Francesco Farioli afstappen om diens wisselbeleid aan de kaak te stellen. De Italiaan gooit veelvuldig zijn opstellingen om en oogst daarmee steeds meer kritiek in Amsterdam en omstreken.

Ajax trad donderdagavond in de Europa League aan tegen Lazio, Farioli wijzigde zijn basisopstelling ten opzichte van het Eredivisie-duel met AZ (2-1 verlies) op maar liefst vijf posities. Dat is in de eerste maanden van de Italiaan eerder regel dan uitzondering: voor het thuisduel met Willem II, op 27 oktober, liet Farioli maar één speler staan die drie dagen eerder in de basis stond tegen Qarabag, waar met 0-3 werd gewonnen.

Wim Kieft uitte vrijdag in zijn column in De Telegraaf al kritiek op het roulatiebeleid van Farioli, dat onder meer killing zou zijn voor het zelfvertrouwen van spitsen Brian Brobbey en Wout Weghorst. In Vandaag Inside bespreekt Van der Gijp vrijdag eveneeens zijn onbegrip over de gang van zaken: "Een trainer past zich toch volledig aan aan zijn spelersgroep?", begint Van der Gijp, die vervolgens uitlegt dat hij zijn eigen vroegere trainers als Guus Hiddink en Hans Kraay senior luisterden naar de signalen van de belangrijkste spelers in hun selectie. "Ik snap wérkelijk niet dat een Davy Klaassen, een Wout Weghorst en een Jordan Henderson niet naar die Farioli toegaan en zeggen: 'Luister, we zijn dat gewissel een beetje beu. Dat moet klaar'. Hoe simpel kan het zijn, Johan?", wendt de oud-voetballer zich vertwijfeld tot tafelgenoot Johan Derksen. "Is het nu zo dat Farioli bepaalt hoe zijn spelersgroep gaat spelen en trainen?"

Derksen beaamt: "Er zijn geen personality's meer." Dat was in zijn eigen tijd als speler wel anders, betoogt De Snor. "Ik had de oude bondscoach, George Knobel, dat was mijn trainer (bij MVV, red.). Willy Brokamp en ik hadden niet zo'n goede conditie. Brokamp zei altijd tegen Knobel: 'Derksen en ik doen geen warming-up, dan zijn we total loss voor de wedstrijd'. Heel verstandig van die Knobel, die zei: 'Blijven jullie maar zitten'." Van der Gijp maakte iets vergelijkbaars mee bij PSV, waar Kraay senior toestemde met een verzoek van Ruud Gullit om op het trainingsveld uit te mogen uitlopen, in plaats van het houden van een bosloop. "Hij wilde maar één ding: dat Ruud zich prettig voelde!", aldus Van der Gijp.

