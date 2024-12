Weghorst geeft kort na heldenrol duidelijk signaal af aan Farioli

kreeg zondagavond tijdens de wedstrijd tussen NEC en Ajax een tik op zijn kuit, maar maakt zich geen zorgen over zijn inzetbaarheid tegen FC Utrecht van komende woensdag. De aanvaller geeft in gesprek met ESPN - en tegenover een meeluisterende Francesco Farioli - aan dat hij ondanks dit moment gewoon in actie kan komen.

Verslaggever Sjors Blaauw vraagt Weghorst na zijn heldenrol in Nijmegen (1-2 winst) naar een tik op de kuit die de aanvaller van Ajax te verwerken kreeg. Na afloop van de wedstrijd werd er ijs op zijn kuit geplaatst om de pijn te verminderen. Ernstig is het niet, zo geeft Weghorst direct aan. "Of supporters zich zorgen moeten maken over aanstaande woensdag tegen FC Utrecht? Nee, ik kan woensdag vanaf het begin spelen", zegt Weghorst bij ESPN lachend, omdat trainer Farioli met hem mee staat te luisteren: "We zullen zien", reageertde trainer even later bij dezelfde zender.

De inzetbaarheid van Weghorst is belangrijk, zo heeft de aanvaller zondagmiddag opnieuw bewezen. NEC was de betere partij in De Goffert, maar de effectiviteit van de Ajax-spits én het puike keeperswerk van Remko Pasveer zorgde ervoor dat de Amsterdamse club met drie punten vertrekt uit Gelderland.

Weghorst wil het optreden van Ajax in tegenstelling tot Blaauw niet 'schrikbarend' noemen, maar vindt het wel onder de maat: "Het was voor mijn gevoel niet goed. We verloren heel eenvoudig de bal. Daarin moet je uiteindelijk de focus en het vertrouwen aan de bal hebben. Dat het niet goed was en dat het beter moet, dat is duidelijk"

