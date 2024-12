Alex Pastoor krijgt vraag over Almere City: 'Nou, ik heb een heel verrassend antwoord voor je'

Alex Pastoor wilde zich zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie niet uitlaten over de huidige situatie bij Almere City. Pastoor vertrok na het afgelopen seizoen bij de club uit Flevoland, maar sinds zijn vertrek en de aanstelling van Hedwiges Maduro gaat het flink bergafwaarts. De succestrainer heeft zich sinds het einde van zijn samenwerking met Almere City nog niet openlijk uitgelaten over zijn oude club en wil dat graag zo houden.

Pastoor werd eind 2021 door Almere City aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De voormalig coach van onder meer Excelsior, NEC en Sparta Rotterdam loodste de club uit Flevoland in 2023 naar de Eredivisie. Almere City bleek onder Pastoor een geduchte tegenstander die moeilijk te verslaan was. Het werd in de slotfase van het afgelopen seizoen nog heel even spannend, maar Almere City en Pastoor slaagden er uiteindelijk in zich voortijdig veilig te spelen. Daarmee bezorgde Pastoor de club een mooi afscheidscadeau.

Artikel gaat verder onder video

Almere City stelde Maduro aan als vervanger, die in het verleden nog werkzaam was als assistent van zijn voorganger. Maduro is er echter nog niet in geslaagd zijn ploeg naar zijn hand te zetten. Almere City is bezig aan een slecht seizoen en staat door de nederlaag tegen NAC Breda zelfs laatste in de Eredivisie. De situatie in Almere kwam zondagochtend ter sprake in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Pastoor was aangeschoven en kreeg uiteraard een vraag over zijn opvolger, maar kwam met een naar eigen zeggen ‘heel verrassend antwoord’ voor presentator Milan van Dongen.

LEES OOK: Grote verbazing in Voetbalpraat over Eredivisieclub: 'Dat vind ik heel zorgwekkend'

“Ik heb me sinds ik weg ben gegaan in de openbaarheid nog nooit uitgelaten over Almere en dat houd ik zo, want ik werd een beetje ongemakkelijk over alle loftuitingen over de afgelopen twee jaar en ik heb dan toch altijd het gevoel dat ik over iedereens schouder aan het meekijken ben of het wel een beetje naar mijn zin is”, zo reageerde Pastoor, die dat op ‘geen enkele manier’ wil. Hij werd naar eigen zeggen ongemakkelijk van de opmerkingen over hoe ‘fantastisch’ de resultaten zijn die Almere City onder zijn leiding heeft behaald, doelend op de promotie naar en de handhaving in de Eredivisie. “Ik sta niet graag op het podium”, aldus Pastoor.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Alex Pastoor laat zich niet uit over het huidige Almere City en zijn oud-assistent Hedwiges Maduro. 🧐



"Altijd het gevoel alsof ik over iedereen z'n schouder aan het meekijken ben." — ESPN NL (@ESPNnl) December 1, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hiddink verkeek zich op Ajax-duo: 'Heilig van overtuigd dat zij de absolute top zouden halen'

Guus Hiddink zegt dat hij er 'heilig van overtuigd was' dat twee voormalig Ajax-spelers de 'absolute top' zouden gaan halen.