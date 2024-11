Grote verbazing in Voetbalpraat over Eredivisieclub: 'Dat vind ik heel zorgwekkend'

Kees Luijckx heeft zich verbaasd over de reactie van Almere City na de blamerende nederlaag tegen Quick Boys in de KNVB-beker. De ploeg van trainer Hedwiges Maduro werd eind vorige maand van de mat getikt door de amateurs uit Katwijk en ging volledig terecht met 3-0 ten onder. Van Almere City werd vervolgens op bezoek bij RKC een reactie verwacht, maar ook in de belangrijke wedstrijd in Waalwijk ging het helemaal mis.

Almere City promoveerde medio 2023 voor het eerst in de clubhistorie naar de Eredivisie en heeft een prima debuutseizoen op het hoogste niveau achter de rug. Maar na de trainerswissel - succescoach Alex Pastoor maakte na het afgelopen seizoen plaats voor Maduro - heeft de club uit Flevoland nog geen potten kunnen breken. Almere City veroverde tot op heden slechts zes punten en vindt zich daarmee terug op de voorlaatste plaats. De achterstand op nummer zestien Sparta is al vijf punten, terwijl hekkensluiter RKC er slechts twee minder heeft dan de Almeerders.

De ploeg van Maduro had een paar weken geleden goede zaken kunnen doen, maar leed een paar dagen na de blamage tegen Quick Boys ook in Waalwijk een pijnlijke nederlaag (2-0). Luijckx heeft voor het restant van het seizoen dan ook geen al te hoge verwachtingen van Almere. “RKC speelde laatst tegen Almere en als je naar die wedstrijd keek - ik heb ‘m gezien - dan geef je RKC meer perspectief. Maar dat is te kortzichtig natuurlijk”, zo vertelt Luijckx donderdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN. De analist denkt dat er in het team van Maduro nog ‘wel meer ontwikkeling mogelijk is’. “Dat denk ik wel. Ze hebben in wedstrijden echt wel goed gespeeld.”

Almere City scoort niet

Het is duidelijk waar het bij Almere City op dit moment vooral aan ontbreekt: scorend vermogen. Na twaalf competitieduels staat de teller op slechts zes doelpunten, zelfs hekkensluiter RKC maakte er tot op heden meer (tien). “Ze hebben echt wedstrijden gehad waarin ze meer doelpunten hadden moeten maken en op basis daarvan meer punten hadden kunnen hebben”, zo zegt Luijckx, die het teleurstellende seizoen van Almere City tot nu toe niet volledig wil wijten aan het gebrek aan scorend vermogen. “Wat heel opvallend was… Ze hadden die bekerwedstrijd tegen Quick Boys doordeweeks. Ze werden weggetikt door Quick Boys, moesten vervolgens op zondag tegen RKC en schieten dan qua wedstrijdspirit gewoon weer tekort. Ik vind dat voor een degradatiekandidaat heel zorgwekkend.”

Booy gaat Maduro helpen

Almere City maakte donderdag bekend dat Maduro en zijn staf vanaf heden gezelschap krijgen van Foeke Booy. De ervaren Fries moet de technische staf van Almere City voorzien van ervaring. Luijckx betwijfelt echter of Booy het kan ‘omdraaien’, al is de analist wel van mening dat het een goede zaak is dat de oud-trainer van onder meer FC Utrecht er kort op gaat zitten. “Hedwiges had Hiddink af en toe bij zich als klankbord. Hoewel het Hiddink is, denk ik dat het veel beter is als je iemand hebt die er dagelijks is en niet iemand die af en toe komt om mee te kijken. Dat is allemaal leuk en aardig, maar dan moet je echt iemand hebben die er gewoon dag en nacht mee bezig is”, zo klinkt het.

🤝 Foeke Booy is toegevoegd aan de technische staf van Almere City FC.



Lees meer ⤵️https://t.co/Qr53Qw4cxw — Almere City FC (@AlmereCityFC) November 21, 2024

