Thom Haye haalt kiezelhard uit naar zijn ploeggenoten bij Almere City

is niet te spreken over de instelling van een aantal van zijn ploeggenoten bij Almere City en vindt dat de ploeg zich ‘kapot moet schamen’. Met een 3-0 nederlaag in de KNVB Beker tegen Quick Boys en een pijnlijke 2-0 nederlaag tegen hekkensluiter RKC Waalwijk kende de laagvlieger uit Almere geen al te beste week. Daarbij liet de ploeg van trainer Hedwiges Maduro een ontredderde indruk achter tegen de Waalwijkers.

“Die zeperd tegen Quick Boys is erg, maar ik vind dit eigenlijk nóg erger”, steekt Haye van wal in gesprek met Voetbal International. “Ik probeer vanwege mijn ervaring vocaal heel erg aanwezig te zijn, maar ik heb op dit moment de meeste moeite met onze instelling. Er zijn te weinig jongens die opstaan en zich laten gelden.”

“Dat is een aandachtspunt', vervolgt Haye zijn relaas. “Als het goed gaat is makkelijk om het mannetje te zijn en vooraan te lopen. Maar als het minder gaat, staan we er niet en zitten we heel snel in zak en as.”

De middenvelder baalt er ontzettend van dat de ploeg niet goed om kan gaan met tegenslagen. “Begrijp me niet verkeerd: ik heb het heel erg naar mijn zin bij Almere. Het is een mooie en gemoedelijke club”, stelt hij. “In de kern is het ook een leuke en goede groep. Maar als het er echt om gaat, is het soms écht te naïef. Dat hoort er misschien een beetje bij. Maar als de resultaten uitblijven, is het logisch dat je je daar, op sportief vlak, wel aan stoort. Maar dat staat los van de club.”

Almere City-supporters komen met statement

Na afloop van de nederlaag maakten de meegereisde Almere City-supporters ook een statement naar de eigen ploeg. Dit gebeurde middels een spandoek met de tekst ‘jong, eigenwijs en ambitieloos’, waarmee verwezen werd naar de slogan van Almere City: jong, eigenwijs en ambitieus. Daarnaast was een doek met ‘geen strijd = geen steun’ erop. “Je moet je kapot schamen”, is Haye kritisch. “Dit seizoen zijn er elke keer weer veel uitsupporters mee. En je hoort ze heel de wedstrijd. Als je dan dit op de mat legt, is dit de enige logische reactie.”

