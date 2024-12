Commotie in België na misplaatste grap richting Nederlandse voetballer Kerk: 'Dit is toch ziek?'

Een 'grap' van een fan van Antwerp is compleet verkeerde gevallen. De man, die zich had verkleed en geschminkt als Zwarte Piet, hield tijdens het duel Union Sint Gillis - Antwerp (2-1) een bord omhoog met 'Kerk, wil jij van tenue wisselen?'

Kerk is een Surinaams-Nederlandse voetballer. De 29-jarige aanvaller speelde eerder 233 wedstrijden voor FC Utrecht, maar maakte in 2021 de overstap naar Lokomotiv Moskou. Na wat heen en weer gewissel tussen beide clubs is hij nu vaste basisspeler bij Antwerp.

De man met zijn kartonnen bordje werd duidelijk gefilmd en was goed op tv te zien. Zijn actie werd ook benoemd door de commentator. Kerk heeft het zelf niet doorgehad en ook de club zelf was er niet gelijk van op de hoogte. Achteraf werd Antwerp snel ingelicht en de directie spreekt schande van de actie. Op X zijn er voldoende twitteraars te vinden die iets in de trant zeggen van: "Dit is toch ziek?"

Tegenover Het Nieuwsblad reageert woordvoerder Erwin van den Sande: "Als we de persoon in kwestie kunnen identificeren, zal de club in gesprek gaan. De club is zich terdege bewust van de gevoeligheid van dit thema. Dat hebben we zaterdag nog aangetoond toen Sinterklaas, vergezeld door roetpieten, op bezoek was op de Bosuil." Van de Sande doelt daarmee op een Sinterklaasfeest van afgelopen weekend, dat door de supportersclub was georganiseerd.

