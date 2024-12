AZ - FC Twente op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zaterdag 21 december 2024 staat de spannende ontmoeting tussen AZ en FC Twente op het programma. Beide ploegen zijn in goede vorm en strijden om belangrijke punten in de Eredivisie. De wedstrijd wordt gespeeld in het AFAS Stadion in Alkmaar. Voor de fans die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op het hoofdkanaal van ESPN.

Hoe laat begint AZ - FC Twente?

De aftrap van de wedstrijd tussen AZ en FC Twente is om 20:00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Joey Kooij.

Op welke zender is AZ - FC Twente te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN. ESPN is bij veel providers beschikbaar in het basispakket. Bij KPN is ESPN te vinden op kanaal 14 en bij Ziggo op kanaal 18. Voor de overige ESPN-kanalen is vaak een aanvullend abonnement nodig. Bij De Eretribune wordt vanaf 18.30 uur voorbeschouwd, onder meer op AZ - FC Twente.

Hoe staan AZ en FC Twente ervoor in de Eredivisie?

AZ staat momenteel op de zesde plaats met 29 punten, terwijl FC Twente op de vijfde plaats staat met 31 punten. Beide teams hebben hun laatste wedstrijden gewonnen,. AZ won in de KNVB Beker van FC Groningen met 3-1, terwijl FC Twente een 3-2 overwinning boekte tegen Katwijk.

Onderlinge historie

De laatste ontmoetingen tussen AZ en FC Twente waren vaak spannend en eindigden meestal met een nipte overwinning voor een van de teams. In mei 2024 won AZ met 2-1 van FC Twente, terwijl Twente eerder in januari 2024 met 2-1 won van AZ. Het belooft dus weer een spannende wedstrijd te worden.