Ludogorets – AZ op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

AZ speelt donderdagavond tegen Ludogorets de zesde wedstrijd van de competitiefase van de Europa League. Bij een overwinning in Bulgarije doen de Alkmaarders uitstekende zaken met het oog op het bereiken van de tussenronde van het Europese toernooi. De wedstrijd tussen Ludogorets en AZ wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat? En hoe kijk je Ludogorets - AZ als je geen abonnee van Ziggo bent?

Hoe laat begint Ludogorets – AZ?

Ludogorets en AZ trappen het duel donderdagavond om 18.45 uur af in de Ludogorets Arena in Razgrad. De UEFA heeft de uit Estland afkomstige Kristo Tohver aangesteld om het Europa League-treffen in goede banen te lijnen. Hij wordt geassisteerd door landgenoten Silver Koiv en Sten Klaasen, terwijl Kevin Kaivoja de vierde official is. De videoscheidsrechter is de Est Marko Liiva, die op zijn beurt wordt geassisteerd door landgenoot Joons Jaanovits.

Op welke zender is Ludogorets – AZ te zien?

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd tussen Ludogorets en AZ is live op tv te zien op Ziggo Sport 2. De voorbeschouwing begint om 17.45 uur. De telecomprovider heeft sinds dit seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien.

Hoe kijk je Ludogorets – AZ als je geen klant ben van Ziggo?

Wie televisiekijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Hoe staat AZ ervoor in de Europa League?

Na vijf speelronden in de Europa League is AZ terug te vinden op een negentiende plaats met zeven punten. Daarmee heeft de ploeg van Maarten Martens een uitstekende uitgangspositie om de tussenronde van de Europa League te halen. Bij winst in Bulgarije doet AZ dan ook hele goede zaken. In de laatste twee speelronden van de Europa League treffen de Alkmaarders AS Roma (thuis) en Ferencváros (uit).