Gespannen relatie: 'Ik denk niet dat Arne Slot me uitnodigt bij Liverpool'

Robert Eenhoorn heeft nog altijd geen spijt van het ontslag van Arne Slot in december 2020. De voormalig algemeen directeur van AZ zou nu dezelfde keuze nemen met de informatie die hij destijds tot zijn beschikking had.

Slot staat sinds afgelopen zomer aan het roer bij Liverpool en laat daar zien op het hoogste niveau mee te kunnen. Eind 2020 werd de trainer echter nog op straat gezet door AZ, aangezien hij in gesprek was met Feyenoord om daar aan het einde van zijn contract trainer te worden. In de NOS Voetbalpodcast blikt Eenhoorn terug op die keuze.

“Als dat het enige is wat men kan herinneren uit mijn periode, zou het niet goed zijn”, begint de voormalig algemeen directeur van AZ. “Maar ik sta nog steeds achter die beslissing.” Heel veel meer wil Eenhoorn daar niet over kwijt. “Op basis van de informatie die we destijds hadden, was de conclusie nu nog steeds hetzelfde geweest”, licht hij toe.

Slot maakt indruk bij Liverpool

Sindsdien hebben Slot en Eenhoorn niet zo veel meer met elkaar. “We hebben elkaar vorig jaar nog wel de hand geschud bij AZ-Feyenoord, maar ik denk niet dat ik uitgenodigd word om eens bij Liverpool te komen kijken”, geeft de bestuurder toe. “Maar hij weet dat ik waardering heb voor zijn professionaliteit op het veld.” Het feit dat Slot het bij Liverpool momenteel uitstekend doet, verbaast Eenhoorn niet. “Je zult van mij ook nooit horen dat hij een slechte trainer is. Hij is juist heel talentvol. Hij doet bij Liverpool precies hetzelfde als bij AZ, maar dan bij een veel grotere club.”

