‘Salah komt met geweldig nieuws voor Slot en Liverpool’

heeft zijn handtekening onder een nieuw contract voor twee seizoenen gezet bij Liverpool, zo maakt The Mirror bekend. De 32-jarige Egyptenaar is nog altijd van grote waarde voor de ploeg van Arne Slot, die dus ook volgend jaar nog over hem kan beschikken.

De toekomst van Salah was de afgelopen weken het onderwerp van gesprek. De buitenspeler gaf twee weken geleden aan graag te willen blijven bij Liverpool, maar dat hij tot zijn teleurstelling nog altijd geen aanbieding had ontvangen. Eerder deze week werd duidelijk dat The Reds hun sterspeler inmiddels een aanbieding hadden gedaan. Nadat de Egyptische journalist Haytham Farouk enkele dagen eerder al meldde dat Salah had bijgetekend, wordt dit nieuws nu bevestigd door The Mirror.

Dat betekent dat Salah en de clubleiding van Liverpool redelijk vlot tot een overeenkomst zijn gekomen. De linkspoot gaat een contract voor twee seizoenen tekenen op Anfield, waardoor hij nog vastligt tot medio 2027. De verwachting is dat Liverpool spoedig met de officiële bevestiging zal komen.

Aanvallende versterking

Hoewel Liverpool dus ook volgend seizoen over Salah kan beschikken, is Slot toch op zoek naar versterking voor zijn voorhoede. De Engelse koploper zou volgens de krant namelijk ook belangstelling hebben voor Marcus Thuram van Internazionale. Daarbij zou de club van Slot zelfs de voornaamste kandidaat zijn voor de komst van de Fransman. Liverpool zal wel flink moeten betalen, aangezien Thuram een afkoopsom van 85 miljoen euro in zijn contract tot medio 2028 heeft staan.

