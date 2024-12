'Frimpong na Liverpool nu ook gelinkt aan tweede Europese grootmacht'

werd eerder deze week al gelinkt aan Liverpool, maar is inmiddels ook op de radar van Real Madrid verschenen. De aanvallende back van Bayer Leverkusen en het Nederlands elftal zou komende zomer bij De Koninklijke in beeld komen als de komst van niet kan worden gerealiseerd.

Dat wordt donderdagmiddag althans gemeld door transferjournalist Rudy Galetti van TEAMtalk. Galetti was afgelopen dinsdag óók degene die meldde dat Frimpong 'topkandidaat' is bij Liverpool, dat nog altijd druk doende is het aflopende contract van Alexander-Arnold te verlengen. Mocht de Engelsman transfervrij vertrekken, dan zou Frimpong eerste keus zijn op een vierkoppige shortlist waarop ook de naam van oud-Feyenoorder Lutsharel Geertruida (RB Leipzig) prijkt.

Galetti noemt het 'ironisch' dat Frimpong dus bovenaan de lijst lijkt te staan bij zowel Liverpool als Real en dat zijn toekomst dus mogelijk afhangt van de beslissing die Alexander-Arnold binnenkort zal gaan nemen. Frimpong zelf ligt in Leverkusen nog vast tot medio 2028 en is gelukkig bij zijn huidige werkgever, maar: "Hij zou het moeilijk kunnen vinden om clubs als Real of Liverpool af te wijzen".

Ook Real zou een schaduwlijstje met vier alternatieven voor Alexander-Arnold hebben klaarliggen. Behalve Frimpong komen daar Diogo Dalot (Manchester United), Pedro Porro (Tottenham Hotspur) en Andrej Ratiu (Rayo Vallecano) op voor, zo schrijft Galetti. De kersverse United-trainer Rúben Amorim zou Dalot - die nog vastligt tot medio 2028 - echter niet kwijt willen. Het contract van Porro loopt in datzelfde jaar af, waardoor de Spanjaard naar alle waarschijnlijkheid te duur zal blijken. Daardoor zou Ratiu, die een stuk goedkoper zou zijn en er bij de beleidsbepalers bij Real eveneens heel goed opstaat, weleens een valide optie kunnen blijken. In oktober werd Frimpong óók al in verband gebracht met Real Madrid. ESPN meldde toen zelfs dat de regerend kampioen van Spanje en houder van de Champions League komende winter al zaken zou willen doen met Leverkusen.

