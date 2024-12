Groot nieuws over Liverpool en Salah gedeeld door Egyptische analist met verleden bij Feyenoord

heeft volgens de Egyptische journalist Haytham Farouk reeds zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Liverpool. De buitenspeler verkeert al het gehele seizoen in bloedvorm in het elftal van trainer Arne Slot, maar uitte tegelijkertijd zijn frustratie over het uitblijven van een aanbod om zijn huidige contract - dat aankomende zomer afloopt - te verlengen.

Farouk (53) is oud-profvoetballer (en speelde in het seizoen 1996/97 twee wedstrijden voor Feyenoord) en is tegenwoordig werkzaam als analist bij bein Sports. Op X (waar hij 1,5 miljoen volgers heeft) plaatst de tweevoudig international van Egypte een foto van zichzelf met Salah en schrijft daarbij: "Gefeliciteerd met het verlengen van je contract met het gewenste nummer en de gewenste duur."

De Liverpool-volgers van Anfield Watch tasten nog in het duister wat Farouk precies bedoelt met de 'gewenste contractduur'. Algemeen werd aangenomen dat Salah, die komende zomer 33 wordt, inzette op een twee- of zelfs driejarig contract, waarvoor Liverpool gezien zijn leeftijd enigszins huiverig zou zijn.

Liverpool nam Salah in de zomer van 2017 voor 42 miljoen euro over van AS Roma. De transfer van de Egyptenaar bleek een gouden zet: inmiddels staat de rechtsbuiten op 370 wedstrijden voor The Reds, waarin hij niet minder dan 226 keer scoorde en ook nog eens 101 assists liet noteren. Onder Slot, die afgelopen zomer Jürgen Klopp opvolgde als hoofdtrainer op Anfield, verkeert Salah dit seizoen in bloedvorm, getuige zijn vijftien goals en twaalf assists in 21 officiële wedstrijden.

مبروك عليهم تجديد عقدك بالرقم الذي تحبه والمدة التى تريدها .

الملك المصري يحكم بأحكامه . pic.twitter.com/QnbONcL0vl — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) December 4, 2024

