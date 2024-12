Chelsea sluit competitiefase Conference League af met maximale score, achttienjarige maakt hattrick

Chelsea heeft in een eenzijdige wedstrijd een ruime 5-1 overwinning geboekt op Shamrock Rovers in de Conference League. De Londenaren sluiten de competitiefase daarmee af met een maximale score van achttien punten uit zes duels, en bijgevolg de eerste plaats.

De wedstrijd begon met een aantal gemiste kansen voor Chelsea, maar het was uiteindelijk Marc Guiu die de ban brak met een kopbal van dichtbij. Shamrock Rovers reageerde vrijwel direct met een doelpunt van Markus Poom, die uit een corner raak schoot. Chelsea liet zich echter niet van de wijs brengen en herpakte de leiding in de 33e minuut opnieuw via Guiu. Kort daarna maakte Dewsbury-Hall er 3-1 van met een schot in de linkerbenedenhoek.

Guiu completeert hattrick

Vlak voor rust maakte de achttienjarige Guiu zijn hattrick compleet met een kopbal uit een corner, waardoor Chelsea met een comfortabele 4-1 voorsprong de kleedkamer opzocht. Na de pauze bleef Chelsea de bovenliggende partij en voegde Marc Cucurella in de 57e minuut nog een vijfde treffer toe. Shamrock Rovers probeerde nog wel wat terug te doen, maar de defensie van Chelsea hield stand.

Chelsea gaat samen met Vitória SC, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgårdens IF, FC Lugano, Legia Warschau en Cercle Brugge naar de achtste finale van de Conference League. Zestien andere ploegen strijden in de tussenronde om de laatste acht plekken in de achtste finale.