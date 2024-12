Chris Woerts krijgt tik op de vingers na optreden bij Vandaag Inside: ‘Kom met cijfers’

Tina Nijkamp is dinsdag in haar podcast ingegaan op de kritiek die Chris Woerts maandagavond op haar uitte bij Vandaag Inside. De tv-expert deelt iedere ochtend de kijkcijfers van de uitzendingen van de avond ervoor en ziet een daling voor de Europese wedstrijden ten opzichte van vorig jaar. Dat is niet zo, zo stelt Woerts.

Sinds dit seizoen beschikt Ziggo over de uitzendrechten van de Champions League, Europa League en Conference League, waardoor alle duels in die competities op de betaalzender te zien zijn. Voor mensen die geen abonnement bij Ziggo hebben, heeft de kabelexploitant een gratis abonnement bedacht, waarmee zij via de app de wedstrijden van de Nederlandse clubs kunnen kijken.

Volgens Nijkamp, die iedere ochtend de kijkcijfers van de avond ervoor op Instagram plaatst, doen de wedstrijden van onder meer Feyenoord, PSV en Ajax het bij Ziggo een stuk minder goed dan voorheen bij RTL en Talpa. Daarbij plaatst ze de kanttekening dat ze geen toegang heeft tot de kijkcijfers via de app en website van Ziggo.

Maandagavond beweerde Woerts bij Vandaag Inside dat de kijkcijfers voor de wedstrijden van Nederlandse clubs in Europa zeer te vergelijken zijn met de afgelopen seizoenen. “Dan denk ik: Chris, hoe kom je aan die cijfers? Want de cijfers van kijkers die via de app kijken, zijn helemaal niet openbaar”, vraagt Nijkamp zich hardop af in Tina’s TV Update. “Dus hoe weet Chris Woerts dat nou?”

Ziggo nam contact op met Nijkamp

Volgens Nijkamp kan het feit dat Woerts dit zo stellig brengt alleen betekenen dat hij contact heeft gehad met Ziggo. “Die mensen hebben mij namelijk ook gecontact toen ik berichtte dat het Europese voetbal wel veel lager scoorde”, geeft de kijkcijfergoeroe aan. Daarbij zou ze dan geen exacte cijfers krijgen van de app-kijkers, maar alleen een uitleg over hoe het verder precies werkt. “Daar had ik niet zo heel veel zin in.”

Woerts moet met cijfers komen

“Maar ik denk dus dat Chris Woerts met de directeur van Ziggo contact heeft gehad”, stelt Nijkamp, die denkt dat de sportmarketeer van het telecombedrijf de opdracht heeft gekregen bij Vandaag Inside te vertellen dat het wel goed gaat. “Hartstikke leuk, Chris Woerts, maar neem dan volgende keer ook die cijfers mee. Als je die dan vertelt in VI, publiceer ik die ook. Maar tot die tijd weten we niet of het waar is wat jij te horen krijgt van de directie van Ziggo.”

