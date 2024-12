Dirk Kuyt hoort keiharde maatregel en ziet grote wens in rook opgaan

Slecht nieuws voor Dirk Kuyt. De trainer van Beerschot heeft te horen gekregen dat zijn club vanwege achterstallige betalingen een transferverbod opgelegd gekregen heeft van de licentiecommissie, totdat een bewijs van betaling wordt geleverd.

Beerschot mag voorlopig dus geen spelers kopen. De nummer laatst van de Belgische Pro Leauge moest bewijzen aanleveren van enkele betalingen, maar deed dat niet. Sporza meldt dat op een zitting van de licentiecommissie vorige week al bleek dat Beerschot nog altijd enkele schulden aan (onder meer) de Belgische voetbalbond KBVB niet heeft vereffend. Een van de betalingen die nog niet gedaan zou zijn, stamt uit 2022.

De licentiecommissie heeft nu hard ingegrepen. Niet alleen heeft Beerschot een transferverbod, ook wordt een beperking van de spelerslijst opgelegd. Beerschot moet twee spelers van 21 jaar of ouder van de spelerslijst verwijderen. Zodoende kan al meteen een streep door de nieuwjaarswens van Kuyt. Na de nederlaag tegen OH Leuven (2-0) van vrijdag riep de trainer het bestuur juist op om nieuwe spelers te halen.

"Er is niet al te veel diepte in de kern en er waren of zijn dan ook nog een heleboel blessures. Dat geeft problemen. Ik hoop dus op versterking. Zo snel mogelijk", zei hij tegen Gazet van Antwerpen. Beerschot kan wel nog beroep aantekenen tegen de sancties.