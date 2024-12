Kuyt begint in de rust van Beerschot - Cercle over Feyenoord en zet vervolgens geweldig resultaat neer

Beerschot dreigde zondag in de thuiswedstrijd tegen Cercle tegen een pijnlijke nederlaag aan te lopen, maar slaagde er in de tweede helft in een 0-2 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. Daarmee boekte de formatie van coach Dirk Kuyt een belangrijke zege op een concurrent in de strijd om handhaving. De Nederlander ontkwam er in de rust niet aan om de comeback van Feyenoord in de Champions League tegen Manchester City aan te halen.

Kuyt heeft het na een dramatische seizoensstart enigszins op de rit gekregen in Antwerpen. Beerschot boekte op 18 oktober de eerste zege van het seizoen. Het verloor een week later weliswaar van Kortrijk, maar verzekerde zich vervolgens van een ticket voor de achtste finales van de Beker van België en haalde twee punten uit de duels met Gent en Club Brugge. Die ongeslagen reeks kwam op bezoek bij KV Mechelen ten einde. Beerschot was er alles aan gelegen zich in de thuiswedstrijd tegen Cercle te herstellen van de 3-0 nederlaag in Mechelen, maar dreigde een nieuwe tik te incasseren.

Het verschil tussen Beerschot en Cercle bedroeg voorafgaand aan de onderlinge ontmoeting acht punten in het voordeel van de ploeg uit Brugge. Beerschot wist dus wat het te doen stond. Maar in de eerste helft leek het al mis te gaan. Cercle ging dankzij twee doelpunten in de laatste tien minuten van de eerste helft met een 0-2 voorsprong de rust in. “Aan de rust waren de spelers down. Ik herinnerde ze tot wat we in staat zijn en hoe speciaal het is om voor deze supporters te spelen”, zo wordt Kuyt geciteerd door Het Laatste Nieuws. Beerschot knokte zich onlangs in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge al terug van een 0-2 achterstand (2-2). “Ik haalde ook het voorbeeld van mijn team in Nederland, Feyenoord, aan. Zij kwamen van een 3-0 achterstand tegen Manchester City terug tot 3-3. In voetbal kan alles, als je er maar in gelooft”, aldus Kuyt.

En dat bleek ook in Antwerpen. Beerschot maakte via Ewan Henderson al vroeg in de tweede helft de aansluitingstreffer. Het duurde vervolgens tot minuut 81 alvorens de gelijkmaker viel, waarna Antoine Colassin twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd Beerschot nog de overwinning schonk. “We bleven druk zetten en hadden wat meeval met de - correcte - beslissingen van de scheidsrechter. We mistten de strafschop, maar waren gebeten om te scoren. Dat wil ik meer zien. Om de match te winnen op een cruciaal moment als dit: dat doet deugd”, aldus een trotse Kuyt na afloop van de 3-2 zege.

Degradatieronde in België

Daarmee bracht Beerschot de achterstand op Cercle terug tot vijf punten. Nog steeds fors, al maakt dat in België niet zo heel veel uit. Daar speelt men na afloop van het reguliere seizoen een ‘degradatieronde’, waarin de nummers dertien tot en met zestien degradatie proberen te ontlopen. Er degraderen minstens twee en maximaal drie teams naar de Challenger Pro League, het tweede Belgische niveau. Wie na zes wedstrijden in de Relegation Play-offs bovenaan staat, verzekert zich van rechtstreekse handhaving. De laatste en voorlaatste degraderen rechtstreeks, de nummer twee heeft nog een kans op een langer verblijf in de Jupiler Pro League via een tweeluik met de winnaar van de Promotion Play-offs in de tweede klasse.

