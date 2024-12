Loting achtste finale KNVB Beker: Feyenoord naar amateurs, Ajax op bezoek bij AZ

De loting van de derde ronde van de TOTO KNVB Beker is vrijdagmiddag live in het ESPN-programma De Voetbalkantine verricht. Ajax wacht een pittige kluif op bezoek bij AZ, terwijl Feyenoord op bezoek gaat bij Rijnsburgse Boys. Met Go Ahead Eagles - FC Twente staat er ook nog een Overijssels onderonsje op het programma.

Afgelopen week stond de tweede ronde van de KNVB Beker op het programma. Net als in de eerste ronde waren er ook deze week weer enkele verrassingen. Op dinsdagavond ging Fortuna Sittard (achtste in de Eredivisie) met 3-1 onderuit bij Tweede Divisionist Quick Boys. Donderdagavond gingen Willem II en FC Volendam kopje onder tegen respectievelijk V.V. Noordwijk en Rijnsburgse Boys. De Tilburgers verloren met 2-1, terwijl FC Volendam met 2-0 verloor.

Er gingen in totaal zestien clubs in de koker: vier amateurclubs en twaalf profclubs: BVV Barendrecht, V.V. Noordwijk, Rijnsburgse Boys, Quick Boys, Ajax, AZ, FC Twente, FC Utrecht, Feyenoord, Go Ahead Eagles, Heracles Almelo, PSV, RKC Waalwijk, sc Heerenveen, De Graafschap en Excelsior.

De wedstrijden in de derde ronde van het bekertoernooi zullen worden afgewerkt op 14, 16 en 16 januari 2025. Het speelschema zal op een later moment bekend worden gemaakt door de KNVB

Volledige loting achtste finale KNVB Beker

De Graafschap - Heracles Almelo

Quick Boys - sc Heerenveen

Noordwijk - BVV Barendrecht

Go Ahead Eagles - FC Twente

Rijnsburgse Boys - Feyenoord

AZ - Ajax

PSV - Excelsior

RKC Waalwijk - FC Utrecht

