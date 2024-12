‘Southgate krijgt ultieme beloning na bondscoachschap bij Engeland’

Gareth Southgate zal in het nieuwe jaar geridderd worden door de Britse koning, zo melden verschillende Engelse media. Hoewel de voormalig bondscoach met zijn land geen prijzen wist te pakken, is men hem in Engeland wel dankbaar dat hij de nationale ploeg weer naar de internationale top wist te gidsen.

Southgate loodste Engeland afgelopen zomer naar de finale van het Europees kampioenschap in Duitsland, waarin met 2-1 werd verloren van Spanje. Enkele dagen na de verloren eindstrijd besloot de keuzeheer op te stappen. Gedurende zijn tijd als bondscoach bereikte Engeland ook in 2021 de finale van het EK, die op Wembley werd verloren van Italië na strafschoppen. In 2018 bereikte Engeland ook de halve finale van het WK.

In het nieuwe jaar gaat Southgate volgens Britse media beloond worden voor zijn prestaties als bondscoach van Engeland. Koning Charles zou de voormalig centrumverdediger namelijk gaan ridderen. Als dit daadwerkelijk plaatsvindt, zal de voormalig bondscoach voortaan Sir Gareth Southgate worden genoemd.

Zeldzame eer voor Southgate

Het komt niet heel vaak voor dat een persoon uit de voetballerij wordt geridderd door de Britse vorst. Enkele van zijn illustere voorgangers zijn Sir Alex Ferguson, Sir Kenny Dalglish, Sir Bobby Charlton en Sir Matt Busby.

