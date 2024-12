Sem Steijn ziet oud-Ajacied als grote voorbeeld: 'Ik heb vaak naar beelden van hem gekeken'

is momenteel topscorer van de Eredivisie met twaalf doelpunten. De FC Twente-middenvelder hoopt die titel aan het einde van het seizoen ook nog te hebben, waarmee hij de Willy van der Kuijlen-trofee zou bemachtigen.

Steijn voert momenteel de topscorerslijst in de Eredivisie aan en heeft een kleine voorsprong op PSV-spits Ricardo Pepi (tien treffers) en AZ-spits Troy Parrott (negen treffers). Het is best uniek dat een middenvelder de topscorersranglijst aanvoert. De laatste keer dat een middenvelder zich kroonde tot topscorer van de Eredivisie was in het seizoen 1993-1994.

Steijn weet wie destijds de topscorer werd. "Ik heb wel vaker naar beelden gekeken van Litmanen", aldus de 23-jarige Hagenees in gesprek met Voetbal International. "Litmanen is een grote speler natuurlijk, daar wil ik mezelf niet mee vergelijken. Maar het zou helemaal waanzinnig zijn als ik net als hij topscorer van de Eredivisie zou kunnen worden.

"Het zal zeker niet makkelijk worden, want we hebben natuurlijk ook topspitsen in deze competitie", doelt de middenvelder onder meer op Santiago Giménez, Luuk de Jong, Pepi en Parrott. Steijn ziet echter kansen. "Wie weet. Ik kijk bijvoorbeeld terug naar het jaar dat Xavi Simons gedeeld topscorer werd bij PSV. Hij speelde ook vaak vanaf het middenveld en maakte er negentien. Dus ja, als ik ook zo'n jaar blijf draaien, dan zou het met een beetje mazzel zomaar kunnen."

Steijn wil stinkende best blijven doen

Steijn kijkt dus met een schuin oog naar de topscorerstitel, maar had voor dit seizoen vooral beter wilde presteren dan in het afgelopen voetbaljaar. "Ik had als doel dat ik meer assists wilde dan vorig seizoen (toen drie, nu al vier, red.). En meer goals. Vorig seizoen kwam ik uit op zeventien. Dus ik moet er nog sowieso vijf maken. Ik moet gewoon elke wedstrijd mijn stinkende best doen, dan zien we het wel", besluit de FC Twente-middenvelder.

