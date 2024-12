Shurandy Sambo staat in de belangstelling van twee Nederlandse clubs

speelt weinig bij het Engelse Burnley en dat is niet onopgemerkt gebleven bij clubs uit de Eredivisie. FC Utrecht en Sparta Rotterdam hebben volgens het Eindhovens Dagblad naar verluidt belangstelling in de vleugelverdediger, die vorige zomer vertrok bij PSV.

In een uitgebreid interview met PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad blikt Sambo terug op zijn transfer van PSV naar Burnley. Na een half seizoen kan geconcludeerd worden dat deze overstap niet heeft uitgepakt zoals Sambo had gehoopt: "Ik heb eerder dit jaar heel goed over de stap van PSV naar Burnley nagedacht en alles zat gewoon goed. De trainer die het in me zag zitten, is alleen snel weggegaan (Vincent Kompany, red.). Daarna nam zijn assistent het even over en met hem klikte het goed, maar ook hij vertrok. De nieuwe coach maakt vooralsnog geen gebruik van me. Dat is heel vervelend", legt Sambo uit.

De rechtsachter kwam tot dusver maar tot één wedstrijd voor de Engelse club. Mogelijk volgt er een vertrek in de winterstop. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat er naar verluidt twee Nederlandse clubs belangstelling hebben voor Sambo, maar ook interesse is uit het buitenland. In Nederland gaat het om Sparta Rotterdam en FC Utrecht die belangstelling hebben, al wil Sambo dat zelf nog niet bevestigen.

De verdediger blijft voorlopig in ieder geval hard werken voor Burnley met de hoop om een kans te krijgen: "Ik heb hier nog een contract voor vier jaar en kan alleen maar alles geven om mijn situatie te verbeteren. Als verhuur zou mogen, kijk ik welke club het beste plan heeft en waar de kansen op speeltijd het grootst zijn. Ik wil dolgraag weer voetballen, want dat heb ik zeker gemist in de afgelopen periode", besluit hij.

