Blesseren Paixão goed nieuws voor ’t Zand: ‘Geeft hem een pluspuntje bij Priske’

Mikos Gouka denkt dat Shiloh ’t Zand zichzelf een goede dienst heeft bewezen door te blesseren bij Feyenoord – Heracles Almelo (5-2). Volgens de clubwatcher laat de huurling van Feyenoord daarmee aan Brian Priske zien dat hij met de juiste intensiteit in de wedstrijd staat.

Feyenoord kreeg zaterdagavond al vroeg in de wedstrijd tegen Heracles een flinke domper te verwerken, toen Igor Paixão zich moest laten vervangen. De vleugelspeler kwam hard in botsing met 't Zand, waarna hij geruime tijd verzorgd moest worden. Paixão probeerde het daarna nog wel even, maar gaf al snel aan dat het echt niet meer ging. Veel fans van Feyenoord spraken er schande van dat uitgerekend ’t Zand de Braziliaan blesseerde.

“Dat ik dan reacties lees als: ‘Hoe kan dat nou?’ Daar begrijp ik nou niks van”, begint Gouka in de AD Voetbalpodcast. De journalist heeft er best begrip voor dat het vervelend is dat Paixão niet verder kon na een tik van iemand die bij Feyenoord onder contract staat. “Maar die jongen komt in De Kuip om zich te bewijzen, wil op het randje spelen en raakt dan iemand.” De situatie zou volgens de Feyenoord-volger anders zijn als ’t Zand bewust op zoek was om iemand te blesseren.

Pluspuntje voor ‘t Zand

Gouka denkt dat het moment tussen Paixão en ’t Zand erg goed kan uitpakken voor laatstgenoemde. “Dat moment pleit in zijn voordeel. Als ik trainer van Feyenoord zijn, zou ik denken: ‘Kijk, die heeft in ieder geval begrepen waar het om gaat’. Ik denk dat hij juist een pluspuntje had.”

