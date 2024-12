Brian Priske is eerlijk: 'Het is lastig, ik wil hem in mijn armen hebben'

Brian Priske heeft in gesprek met Feyenoord TV teruggeblikt op zijn eerste half jaar in Rotterdam. Priske vertelt onder meer over zijn privésituatie, die er anders uitziet nu hij in Rotterdam werkt. Zo heeft de Deen vanwege zijn werk in Nederland zijn kleinzoon nog niet kunnen ontmoeten.

De vrouw van Priske is zo nu en dan aanwezig in Rotterdam tijdens de wedstrijden van Feyenoord: "Ze vindt het hier leuk. Ik zou het fijn hebben gevonden als de kinderen erbij hadden kunnen zijn", geeft de coach vervolgens direct toe. Door verschillende omstandigheden is dit momenteel echter geen optie: "Mijn zoon voetbalt in Zweden en mijn dochter heeft haar tweede kind gekregen. Het is daardoor moeilijk om te reizen. Het is lastig, maar dit is hoe we besloten hebben om te leven als familie."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arne Slot verrast interviewer met statistiek over Liverpool en Feyenoord: 'Klopt dat echt?'

Priske benadrukt dat hij goed met de omstandigheden kan omgaan, maar geeft wel toe dat het vervelend is dat hij zijn kleinzoon nog niet heeft kunnen ontmoeten: "We genieten ervan, maar natuurlijk zou het leuker zijn om elkaar vaker te zien dan in de afgelopen periode. Het is jammer dat ik mijn kleinzoon Arthur nog niet gezien heb. Ik kijk er enorm uit om naar huis te gaan met Kerstmis en hem te zien", zegt Priske in het eindejaarsinterview, dat voorafgaand aan de kerstdagen is opgenomen.

De Deen vervolgt: "Het is leuk om op de telefoon te zien hoe gelukkig ze zijn en dat ze genieten. Hij eet goed en slaapt wel. Ik kijk er naar uit om hem in mijn armen te hebben."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Speler van Feyenoord leerde veel van Diego Costa: 'Je speelt liever mét dan tégen hem'

Een speler van Feyenoord heeft in het verleden veel opgestoken van topspelers als Diego Costa, João Moutinho en Rúben Neves.