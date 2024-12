Dávid Hancko zat bij de pakken neer na EK en dacht terug aan Feyenoord

heeft het flink lastig gehad met de uitschakeling van zijn land, Slowakije, op het EK van afgelopen zomer. In de achtste finales was Engeland te sterk, mede door een goal in blessuretijd van Jude Bellingham (1-2). Na die teleurstelling dacht hij terug aan een kater bij Feyenoord.

Hancko speelde in dat duel in Gelsenkirchen, Duitsland, een goede partij tegen Bukayo Saka van Arsenal. Na de 0-1 van Ivan Schranz in de eerste helft leek het er lang op dat The Three Lions in een vroeg stadium uitgeschakeld zouden worden, maar Bellingham stak daar net voor het einde een stokje voor. Harry Kane zorgt in de verlenging voor de 1-2. "Ze waren er zo ontzettend dichtbij", zegt Kristyna Plisková, de vrouw van Hancko, in een dubbelinterview met het AD. "We zijn na het EK op vakantie gegaan naar Spanje. Het kostte wel even voor Dávid om dat een plek te geven."

Gelukkig voor de Feyenoorder kon hij troost vinden bij zijn zoon Adam en vrouw, die zelf ook weet hoe het is om belangrijke wedstrijden op pijnlijke wijze te verliezen, als voormalig toptennisser. "Dan is er maar één remedie: snel de draad weer oppikken", weet Plisková. "Ik kan hem daarbij helpen. Wedstrijden verliezen, dat hoort er ook bij."

Hancko legt uit wat de uitschakeling tegen Engeland zo vervelend maakte. "Iedereen begon erover. Zelfs in Spanje." Zelf legt de verdediger de link met een moment bij Feyenoord van februari dit jaar. "Het voelde een beetje als de uitschakeling tegen AS Roma in de Europa League, al was dat persoonlijk nog iets erger, want ik miste een penalty in de strafschoppenserie. Tegen Engeland had ik tegen Bukayo Saka juist goed gespeeld. Aan de andere kant weet je als speler: dit hoort er ook bij."

