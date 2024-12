Opstelling Feyenoord: Brian Priske kiest voor drie nieuwe aanvallers tegen MVV

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft zijn opstelling voor de uitwedstrijd tegen MVV zoals verwacht op een aantal plekken gewijzigd ten opzichte van het thuisduel met Heracles Almelo van afgelopen zaterdag. De Rotterdammers willen zich in Maastricht verzekeren van een plekje bij de laatste zestien in het bekertoernooi en gaan aantreden in een formatie waarin plek is voor onder meer , en .

Priske geeft dinsdagavond in Maastricht meerdere spelers de kans die normaal gesproken genoegen moeten nemen met een reserverol. Zo mag González zich eindelijk vanaf het begin laten zien. Feyenoord huurt de Uruguayaan dit seizoen van Juventus, maar hij verscheen tot dinsdagavond nog niet aan de aftrap. Daar komt in de bekerwedstrijd tegen MVV dus verandering in. Justin Bijlow staat onder de lat bij Feyenoord, terwijl de defensie wordt gecompleteerd door Givairo Read, Thomas Beelen en Dávid Hancko.

Op het middenveld behoudt Ramiz Zerrouki zijn basisplaats. De Algerijn verscheen afgelopen zaterdag tegen Heracles Almelo ook al aan de aftrap. In-beom Hwang kreeg rust tijdens het laatste competitieduel. Feyenoord had de smaakmaker uit Zuid-Korea niet nodig tegen Heracles, dat zonder al te veel problemen op een 5-2 nederlaag werd getrakteerd. Priske acht Hwang dinsdagavond in Maastricht wel nodig. Hwang en Zerrouki krijgen op het middenveld gezelschap van Gjivai Zechiël. Het toptalent mag zich dus weer een keer vanaf het begin laten zien.

Voorin kiest Priske voor drie nieuwe namen. Ibrahim Osman is zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Anis Hadj Moussa, maar mag tegen MVV weer van waarde proberen te zijn voor zijn ploeg. De jonge Redmond neemt plaats in de punt van de aanval, die wordt gecompleteerd door Ivanusec. De Kroaat kwam vorig jaar met veel verwachtingen over van Dinamo Zagreb en ging veelbelovend van start, maar slaagde er niet in zijn goede start een passend vervolg te geven. Dit seizoen verliest hij vooralsnog de concurrentiestrijd van Igor Paixão, die er in Maastricht helemaal niet bij is. Het is voor Ivanusec pas zijn vierde basisplaats onder Priske.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Read, Beelen, González, Hancko; Hwang, Zerrouki, Zechiël; Osman, Redmond, Ivanusec.

