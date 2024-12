Feyenoord bereidt supporters op heerlijke wijze voor op clash met Sparta Praag: ‘Riemen vast’

Feyenoord heeft de eigen supporters woensdagochtend op prachtige wijze klaargestoomd voor de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Sparta Praag. De Rotterdammers vergelijken de huidige campagne in een video met een achtbaan. Bij het Legioen wordt het filmpje zeer positief ontvangen.

Feyenoord beleefde in het huidige seizoen van de Champions League verschillende hoogte- en dieptepunten. Zo werd er in eigen huis twee keer stevig verloren, van Bayer Leverkusen (0-4) en Red Bull Salzburg (1-3), terwijl bij Girona (2-3), Benfica (1-3) en Manchester City (3-3) juist wel punten werden gepakt. In een video vergelijken de Rotterdammers het Champions League-seizoen met een achtbaan. “Je weet nooit wat je precies krijgt.”

Nadat er eerst wat dieptepunten worden getoond, roept de video vervolgens op tot een goed resultaat in eigen huis. “Nu willen we in eigen huis laten zien wie we zijn, wie we echt zijn.” Na wat hoogtepunten uit de Champions League geeft de video de fans van Feyenoord advies: “Riemen vast, daar gaan we.”

Fans laaiend enthousiast

Met de video kan het mediateam van Feyenoord weer op complimenten rekenen. “Goed zeg”, schrijft een supporter bij de video. Meerdere anderen reageren met verschillende positieve emoji’s onder de post. Enkele fans maken door middel van een GIF duidelijk dat de video voor kippenvel heeft gezorgd.

