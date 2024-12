Getergde Hwang: ‘Dit is onacceptabel’

Voor Feyenoord telt woensdagavond tegen Sparta Praag niets anders dan de zege, zo stelt . De Rotterdammers gingen in de eerste twee thuiswedstrijden in de Champions League onderuit, terwijl buitenshuis al zeven punten werden gepakt.

Feyenoord wacht woensdag de zesde wedstrijd van het seizoen in de Champions League. Waar de Rotterdammers in de eerste vijf duels al zeven punten vergaarden, werden al deze punten in uitwedstrijden gehaald. In de thuiswedstrijden tegen Bayer Leverkusen (0-4) en Red Bull Salzburg (1-3) ging het mis voor de ploeg van Brian Priske. Hoog tijd dat daar tegen Sparta Praag verandering in komt, zo stelt Hwang.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Priske reageert verrast op Timber-voorstel: ‘Dat is nieuw voor mij’

“We moeten winnen, wat er ook gebeurt”, is de Koreaan duidelijk tegenover de NOS. “We kunnen nu niet dezelfde fouten maken als in oktober tegen Salzburg. We zaten toen in een druk programma en hadden veel blessures.” Inmiddels keren er bij Feyenoord steeds meer spelers terug uit de ziekenboeg. “We kunnen dat nu niet als excuus gebruiken.”

LEES OOK: Slot zet journalist lachend op zijn plek

Tijd voor punten in eigen huis

In uitwedstrijden weet Feyenoord in de Champions League wel goed voor de dag te komen, met een knappe zege op Benfica (1-3) en een spectaculaire comeback tegen Manchester City (3-3). Die laatste wedstrijd is volgens Hwang de beste uit zijn carrière. “Vooral als je kijkt naar hoe we speelden als team”, legt hij uit. “Om van 0-3 terug te komen tot 3-3, tegen nog steeds de beste ploeg in de wereld, is niet makkelijk en wij hebben het voor elkaar gekregen.” Toch is het volgens de middenvelder nu tijd voor Feyenoord om punten te pakken in De Kuip. “Dat we thuis nog op nul staan, is onacceptabel.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nick Olij komt met ander geluid over mislukte transfer naar Feyenoord

Sparta-keeper Nick Olij vertelt waarom zijn transfer naar Feyenoord niet van de grond kwam.