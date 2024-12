Slot zet journalist lachend op zijn plek

Arne Slot heeft maandagavond een Spaanse journalist op zijn plek gezet. Liverpool gaat dinsdag op bezoek bij Girona, waar op de voorafgaande persconferentie wordt gesteld dat Slot vorig jaar werkzaam was bij PSV. De trainer verbetert de journalist vervolgens met een grijns op zijn gezicht.

Tijdens de persconferentie van maandag krijgt Slot van een aanwezige journalist een vraag in het Spaans gesteld, waarna deze voor hem wordt vertaald. “Goedenavond en welkom in Girona”, klinkt het. “Ik wil een vraag stellen over de tegenstander. Je bent iemand uit de voetbalwereld, je hebt PSV gecoacht en nu Liverpool. Girona heeft een ambitieus plan. Wat betekent Girona voor jou?”, krijgt Slot via de vertaler te horen.

De Nederlandse oefenmeester schiet direct in de lach. “Of de vertaler heeft een fout gemaakt, of jij”, begint hij tegen de journalist. “Ik heb namelijk voor Feyenoord gewerkt, niet voor PSV.” Slot gaat vervolgens wel serieus in op de vraag. “Het is heel speciaal wat ze hier hebben gedaan. Met name afgelopen seizoen, maar ook dit seizoen.” Doordat Girona lang meedeed om de titel, maakt de trainer zelfs de vergelijking met Leicester City, dat in 2016 verrassend kampioen van Engeland werd. “Dat laat zien hoe goede trainer Míchel is.”

Excuses aan Slot

Nadat Slot later in zijn antwoord nogmaals heeft benadrukt dat hij geen trainer is geweest bij PSV, komt de journalist die de vraag stelde weer aan het woord. “Sorry voor de fout, dat lag aan mij”, biedt hij zijn excuses aan.

