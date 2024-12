Feyenoord komt met de schrik vrij tegen MVV

Van harte ging het zeker niet, maar Feyenoord heeft zich dinsdagavond verzekerd van een ticket voor de achtste finales van de KNVB-beker. De Rotterdammers boekten een zwaarbevochten 1-2 overwinning op MVV. Een dubbelslag van de jonge maakte voor de ploeg van trainer Brian Priske het verschil in Maastricht.

Voor de spelers en supporters van MVV Maastricht was Feyenoord-thuis een cadeautje uit de loting voor deze tweede ronde van de KNVB-beker. Voor het grote Feyenoord was de het verre uitduel slechts een hobbel onderweg naar de Eredivisietopper tegen PSV van aanstaande zondag. Brian Priske gaf dan ook een aantal spelers rust.

Na een fanatiek begin van MVV met hoge druk, kwam er toch al snel een voorsprong voor Feyenoord. Een bijzonder moment, want de achttienjarige Zépiqueno Redmond maakte zijn eerste voor de club. Dat deed hij in zijn vierde duel in alle competities.

Feyenoord raakte in de loop van de eerste helft steeds meer de controle kwijt, maar behield de voorsprong. Door de slordigheden bij de Rotterdammers kreeg MVV steeds ruimte om te counteren, maar daarmee werd door de Limburgers op hun beurt weer te weinig gedaan. De bal ging dus behoorlijk vaak heen en weer. MVV schoot wel een stuk vaker op doel dan de regerend bekerwinnaar, met als hoogtepunt de volley van Bryan Smeets, die knap kon worden gered door Justin Bijlow.

In de tweede helft nam Feyenoord de wedstrijd weer enigszins in handen, door niet al te lang te doen over het maken van de tweede. Wederom was het Zépiqueno Redmond, die zo een prachtige avond beleefde. De 0-2 leek de doodsteek, totdat Facundo González een grote blunder beging. De Uruguayaan gaf de bal simpel weg aan Ilano Silva Timas, die kon afronden. Zo werd het nog spannend in de Geusselt, maar werd er uiteindelijk niet meer gescoord.

Zo gaat Feyenoord door naar de achtste finales van de KNVB-beker. De loting vindt plaats op vrijdag en is te zien in het programma De Voetbalkantine op ESPN. Voor MVV Maastricht staat zondag de laatste wedstrijd vóór de winterstop op het programma, thuis tegen Telstar. Feyenoord speelt zondag ook voor het laatst dit jaar en gaat op bezoek op bezoek bij PSV.

