In-Beom Hwang glundert: 'Ik kon het niet verstaan, maar de spelers legden het uit'

kan genieten van het lied dat supporters van Feyenoord over hem hebben gemaakt. De Zuid-Koreaanse middenvelder is in rap tempo uitgegroeid tot publiekslieveling.

Tijdens wedstrijden van Feyenoord klinkt vanaf de tribunes regelmatig: “Hwang is onze Koreaan, niemand die hem kan verslaan. En zelfs niet Kim Jong Un kan daar nog wat aan doen. Hwang die maakt Feyenoord kampioen!” Zaterdag werd hij ook toegezongen tijdens de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk, waarin hij goed was voor een assist.

“Waanzinnig”, zegt Hwang in gesprek met De Telegraaf. “Ik heb de supporters weer gehoord. Ze zingen mijn lied! De eerste keer wist ik niet dat het voor mij was. Ik kon de tekst natuurlijk niet verstaan. Maar iedereen in de selectie legde het me uit en toen maakte het mij helemaal trots. Het is een eer om een eigen song te hebben.”

“In Korea hadden de supporters ook een liedje, maar dit geeft me nog meer gevoel. Want toen de jongens in de kleedkamer de eerste keer de tekst hadden gehoord, vertelden ze me dat het ’the best song ever’ is dat ooit bij de club voor een speler is gemaakt”, aldus de 28-jarige middenvelder van Feyenoord.

