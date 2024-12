Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske gooit verdediging om na zege op Sparta Praag

Feyenoord speelt zaterdagavond de laatste thuiswedstrijd van 2024, tegen Heracles Almelo. Voor Brian Priske is er weinig reden om zijn opstelling om te gooien na een midweekse zege op Sparta Praag (4-2). Wel voorspelt het Algemeen Dagblad een terugkeer van in de basis.

Feyenoord beleefde woensdag een bijna zorgeloze avond in De Kuip, waar Sparta Praag met 4-2 werd verslagen. Smet op de zege was wel het uitvallen van Gijs Smal, die na bijna een uur spelen niet verder kon. De wedstrijd van zaterdag komt te vroeg voor de linksback, waardoor de verwachting is dat Bueno terugkeert in de basis. De Spanjaard maakte deze week voor het eerst in een maand tijd weer minuten, nadat hij met een blessure kampte.

Ook aan de andere kant van de verdediging verwacht de krant een ingreep van Priske. Met de zware blessure van Jordan Lotomba en het feit dat Givairo Read niet ingeschreven is in de Champions League, moet de Deense oefenmeester voorzichtig zijn met de blessuregevoelige Bart Nieuwkoop. Daarom kiest hij waarschijnlijk voor de terugkeer van Read in de basis tegen Heracles.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Hwang, Timber, Milambo; Hadj Moussa, Giménez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling Heracles Almelo

De Keijzer; Benita, Mirani, Mesik, Roosken; Zamburek, De Keersmaecker; Podgoreanu, Hornkamp, Engels; Kulenovic.

