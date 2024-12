Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske rouleert erop los in aanloop naar PSV, nieuwe kans Bijlow

Feyenoord treedt dinsdagavond in Maastricht aan tegen MVV in de KNVB Beker. Voor het duel tegen de nummer veertien van de Keuken Kampioen Divisie zal Brian Priske zijn elftal op zeven plekken wijzigen, zo verwacht 1908.nl. Onder meer mag zich waarschijnlijk laten zien in Limburg.

Priske maakte maandag duidelijk dat hij van plan is flink te rouleren voor de bekerwedstrijd tegen MVV, vanwege het kunstgras in Maastricht. De verwachting is dat Bijlow terugkeert onder de lat. De doelman begon het seizoen als tweede keuze, mocht zich begin november laten zien en stond vervolgens weer aan de kant. In het bekertoernooi zal Bijlow waarschijnlijk een nieuwe kans krijgen, wat ten koste gaat van Timon Wellenreuther.

Ook in de verdediging wijzigt Priske zijn ploeg op twee plekken. Doordat Hugo Bueno pas net terug is van een blessure, zal hij vermoedelijk niet voor de tweede keer in een week in de basis beginnen. Doordat ook Gijs Smal een blessure heeft, kan Priske niet anders dan Dávid Hancko op de linksbackpositie te posteren, waardoor er voor Facundo González een plek vrijkomt in het hart van de verdediging. Op rechtsback kiest de trainer er naar verwachting voor om Givairo Read rust te geven in aanloop naar de kraker tegen PSV, wat een basisplaats voor Bart Nieuwkoop zou betekenen.

Wie ook toe is aan rust en dat zeer waarschijnlijk zal krijgen, is aanvoerder Quinten Timber. Daar staat tegenover dat In-beom Hwang, die zaterdag op de bank zat, weer terug kan keren in het elftal. Verder zal naar verwachting ook Gjivai Zechiël een kans krijgen op het middenveld, wat ten koste gaat van Antoni Milambo.

Voorin moet Priske het stellen zonder Igor Paixão, zo maakte de Deen maandag duidelijk. De Braziliaan raakte zaterdag vroeg in de wedstrijd geblesseerd. Het plan van de trainer om Anis Hadj Moussa rust te geven, mislukte daarmee ook, dus de verwachting is dat de Algerijn in Maastricht op de bank plaatsneemt. Daarmee lonken basisplaatsen voor Luka Ivanusec en Ibrahim Osman. In de punt van de aanval heeft Priske door de afwezigheid van Ayase Ueda en Julián Carranza weinig andere keus dan met Santiago Giménez te beginnen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Bijlow; Nieuwkoop, Beelen, González, Hancko; Zerrouki, Hwang, Zechiël; Osman, Giménez, Ivanusec.

