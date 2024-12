Vermoedelijke opstelling: Feyenoord wijzigt op twee plaatsen tegen Sparta Praag

Feyenoord-trainer Brian Priske gaat vermoedelijk twee wijzigingen doorvoeren voor het duel tegen Sparta Praag. De coach van de Rotterdammers gaat achterin spelen met en , die tegen RKC allebei nog op de bank zaten.

Priske moet Nieuwkoop woensdagavond noodgedwongen opstellen tegen Sparta Praag. De eerste rechtsback van Feyenoord, Jordan Lotomba, ligt met een breuk in zijn onderbeen maanden uit de roulatie. Tegelijkertijd is Givairo Read, zaterdagavond in Waalwijk de rechtsback van Feyenoord, niet ingeschreven voor de Champions League. Dat blijkt achteraf een dure misser te zijn geweest.

Nieuwkoop neemt daarom de rechtsbackpositie in tegen de tegenstander uit Tsjechië. Daarnaast keert Trauner terug in het hart van de defensie. Zijn terugkeer centraal achterin houdt in dat Thomas Beelen weer genoegen moet nemen met een plaats op de reservebank. Spanjaard Hugo Bueno is terug, maar lijkt te starten op de bank.

Op het middenveld en voorin wisselt Priske niet, zo is de verwachting van het Algemeen Dagblad. De Deense coach is tevreden over de invulling van deze linies en houdt door de nodige blessures ook niet heel veel andere smaken over.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Timber, Milambo; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão

Vermoedelijke opstelling Sparta Praag: Vindahl Jensen; Vitik, Panak, Sørensen; Wiesner, Laci, Kairinen, Rynes; Pesek, Olatunji, Rrahmani