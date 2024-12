Flashscore Team van de Week: Feyenoorder haalt hoogste punt, ook plek voor één Ajacied

Het Team van de Week bestaat uit spelers die afgelopen weekend de hoogste beoordelingen kregen van Flashscore. Deze week is de hoofdrol voor Feyenoord-spits Santiago Giménez, die drie keer scoorde tegen Heracles.

Santiago Giménez zorgde er zaterdagavond eigenhandig voor dat Feyenoord met een comfortabele 3-1 tussenstand ging rusten in de De Kuip tegen Heracles (5-2 eindstand). De Mexicaanse spits maakte alweer zijn vijfde treffer in vijf wedstrijden in alle competities sinds zijn terugkeer van een blessure. Zijn hattrick leverde niet alleen drie punten op, maar ook de hoogste beoordeling van de week.

Net als in Rotterdam vielen er in Utrecht veel doelpunten: maar liefst zes. FC Utrecht en Go Ahead Eagles deelden de punten (3-3), ondanks dat de thuisploeg het grootste deel van de wedstrijd met een man meer speelde.

Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam leveren allebei ook twee spelers aan het sterrenelftal. De Limburgers kenden in eigen huis tegen RKC Waalwijk een vliegende start en kwamen door een doelpunt en een assist van zowel Kristoffer Peterson als Ezequiel Bullaude aan een 3-0 voorsprong na een ruim half uur spelen. RKC kwam nog terug tot 3-2, maar de topprestatie van de vleugelspelers was voldoende voor de winst.

Sparta leek op bezoek bij NEC op weg naar een eerste competitieoverwinning sinds 21 september, maar moest in de absolute slotfase toch de gelijkmaker van team van de week-ganger Ivan Marquez slikken (1-1). De Rotterdammers leveren zelf met doelman Nick Olij en verdediger Said Bakari twee spelers af.

Op vrijdag won Willem II op bezoek bij concurrent PEC Zwolle (1-0) en nam daarmee in ieder geval voorlopig afstand van de onderste plekken in de Eredivisie. Middenvelder Ringo Meerveld was de uitblinker en tevens matchwinner. Hij staat dan ook in het sterrenelftal.

Datzelfde geldt voor Twente-verdediger Bart van Rooij. Hij was weliswaar niet de matchwinner, maar maakte wel de openingstreffer in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Groningen.

© Flashscore

