Flashscore Team van de Week: Groningen hofleverancier, twee PSV’ers na kraker in Utrecht

FC Groningen won voor de tweede keer op rij een thuiswedstrijd in de Eredivisie en is deze week de hofleverancier van het Flashscore Team van de Week. De Noorderlingen zijn in iedere linie vertegenwoordigd na de 2-0 winst op Willem II.

Middenvelder Luciano Valente en verdediger Marvin Peersman waren aangevers bij de doelpunten van de Trots van het Noorden en verdienden een plekje in het sterrenelftal. Doelpuntenmaker Stije Resink lukte dat ook en daarmee levert FC Groningen de meeste spelers af in deze editie.

Koploper PSV en PEC Zwolle zijn met ieder twee spelers vertegenwoordigd. De Eindhovenaren wonnen de topper in De Galgenwaard van FC Utrecht. Dat deden ze met ruime cijfers (2-5) en de heren Ismael Saibari en Guus Til waren met ieder twee treffers en een assist de grote uitblinkers aan de kant van de regerend landskampioen. Zij staan dan ook zeer terecht in het elftal van de week, terwijl Saibari de hoogste beoordeling van iedereen kreeg.

PEC won in eigen huis met 1-0 van Sparta Rotterdam. Jamiro Monteiro werd de matchwinner en dwong daarmee een nominatie af. Controleur Anouar El Azzouzi kreeg de hoogste beoordeling in Zwolle en staat in het elftal van de week in de laatste linie met Peersman en Bas Kuipers, die zijn oude ploeg Go Ahead Eagles veel pijn deed door na een 0-2 achterstand tien minuten voor tijd de winnende te maken voor FC Twente.

Fortuna Sittard pakte een punt in De Kuip tegen Feyenoord en had dat voor een groot deel te danken aan doelman Mattijs Branderhorst, die negen reddingen verrichtte en alleen geen antwoord had op de spectaculaire omhaal van Santiago Giménez.

Sc Heerenveen kon thuis tegen hekkensluiter RKC Waalwijk niet winnen. Middenvelder Levi Smans maakte nog wel de openingstreffer voor de Friezen, maar een rake penalty van Mohamed Ihattaren zorgde in de slotfase voor het 1-1 gelijkspel. Smans speelde verder een uitstekende wedstrijd en dat leverde hem een plekje in het elftal van de week op.

Wout Weghorst mocht op bezoek bij NEC in de basis starten en drukte zijn stempel met twee doelpunten. Ajax won zwaar tegen de verhoudingen in met 1-2 in Nijmegen en Weghorst had middenvelder Kenneth Taylor te danken voor twee afgemeten assists. De spits gaat er met de credits vandoor en completeert het sterrenelftal.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.

