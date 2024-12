Mohamed Ihattaren krijgt geweldig nieuws van Henk Fraser

Henk Fraser zorgt voor een daverende verrassing door zaterdagavond voor het eerst op te nemen in zijn basisopstelling. De aanvallende middenvelder verschijnt om 20.00 uur aan de aftrap als RCK Waalwijk het in Limburg opneemt tegen Fortuna Sittard.

Ihattaren tekende in september transfervrij bij RKC, nadat het gewezen toptalent van PSV in de voorgaande jaren vaker van club wisselde dan de gemiddelde Nederlander van jas. Avonturen bij achtereenvolgens Juventus, Sampdoria, Ajax, Samsunspor en Slavia Praag liepen telkens uit op een teleurstellend, vroegtijdig afscheid.

Artikel gaat verder onder video

Gevreesd werd zelfs dat de loopbaan van Ihattaren er helemaal op zat, maar RKC wilde hem graag een kans geven om terug te keren. Daartoe moesten er onder meer een hoop overtollige kilo's af bij de voetballer, die desondanks tot op heden acht keer mocht invallen bij RKC en twee weken geleden tegen sc Heerenveen (1-1) vanaf de penaltystip zijn eerste Eredivisie-treffer voor de Waalwijkers liet aantekenen.

LEES OOK: Goedlachse Ihattaren deelt hilarische anekdote over Van Bommel: 'Wat deed ik met mijn domme hoofd...?'

Afgelopen weekend verscheen Ihattaren na de thuisnederlaag tegen Feyenoord (2-3) nog voor de camera's van ESPN, dat hem live in verbinding bracht met de studio waar zijn vroegere PSV-trainer Mark van Bommel zat. Er volgde een ontwapenend gesprek tussen het duo, waar de onderlinge genegenheid vanaf droop. Bovendien liet Ihattaren weten dat hij inderdaad nog niet helemaal op gewicht zit maar dat hij er na de winterstop helemaal hoopt te staan. Des te verrassender is het dat Fraser het zaterdag aandurft om Ihattaren in Sittard in zijn basiselftal op te nemen.

Kwakman verbaasd: 'Vond Fraser altijd heel voorzichtig, en terecht'

Kees Kwakman toont zich in De Eretribune verbaasd over de basisplaats van Ihattaren. "Ik vond Fraser altijd heel voorzichtig. En terecht volgens mij. Hij begon vorige week ook over spierblessures, daar moet je mee uitkijken. En Ihattaren is nog niet helemaal topfit, volgens mij. En dan nu toch ineens in de basis in een belangrijke wedstrijd, op een zwaar veld bij Fortuna. Ik ben benieuwd", aldus de voormalig verdediger uit Volendam.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hugo Borst heeft plots kritische boodschap voor moeder van Mohamed Ihattaren

Karim El Ahmadi en Hugo Borst zijn kritisch op Mohamed Ihattaren.