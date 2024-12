Sterspeler van Real Madrid tikte Nederlanders op de vingers: 'Kap ermee!'

Twaalf jaar geleden trok Royston Drenthe de deur achter zich dicht bij Real Madrid en sindsdien speelde geen enkele Nederlander meer in het Santiago Bernabéu. Maar het is weleens anders geweest: in het seizoen 2008/09 droegen liefst zes Nederlanders het maagdelijk wit. Ze vormden een kliekje en zorgden daarmee voor irritatie bij hun ploeggenoten, weet Wesley Sneijder nog.

Ruud van Nistelrooij, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Royston Drenthe, Klaas-Jan Huntelaar en Rafael van der Vaart speelden allemaal gelijktijdig bij Real Madrid. Te veel van het goede, moet zelfs Sneijder erkennen. “En dat werd ons uiteindelijk ook een beetje fataal, denk ik”, blikt hij terug in het Ziggo Sport-programma Kick ’t Met. “We zaten weleens in de kleedkamer Nederlands te lullen met z’n zessen. Ja, dat gaat niet. Dat werkt niet, dat voelt niet goed. Volgens mij kwam Raúl González ook een keer binnen en zei: ‘Jongens, kap hiermee.’”

Van der Vaart voegt toe dat het de Nederlanders ook niet altijd makkelijk werd gemaakt om te aarden. “Spanjaarden zijn in principe nog erger. Die konden nog niet eens een kopje koffie in het Engels bestellen. Ja, wij moeten de taal leren, maar het mag ook wel een beetje vanuit hen komen. Maar het was wel heel extreem, hoeveel Nederlanders er waren”, erkent ook hij. Sneijder reageert: “Het is gewoon niet goed. In de kleedkamer ben je dan aan het lachen met elkaar, maar dan denken de andere spelers dat je het over hen hebt. Dat is gewoon not done. Ik denk dat er daarom een paar Nederlanders weg moesten.“

Geleidelijk vertrokken Robben, Sneijder, Van Nistelrooij en Huntelaar. Vanaf de tweede seizoenshelft van 2009/10 waren alleen Van der Vaart en Drenthe nog over. “Toen ging ik pas connecten met die gasten en heb ik nog wat wedstrijden heel goed gespeeld”, blikt Van der Vaart terug. “Daarvoor was er inderdaad geen connectie, want we waren vooral met elkaar bezig.”

