Wesley Sneijder: 'Je móét die wedstrijd terugkijken: beste interland van Oranje in de laatste 30 jaar'

Het Nederlands elftal speelde op 12 oktober 2010 de beste interland van de eeuw, vindt Wesley Sneijder. In de kwalificatiecyclus voor het EK 2012 won Oranje met 4-1 van Zweden in de Johan Cruijff ArenA. Het niveau dat Oranje op het veld haalde, is volgens Sneijder daarna niet meer geëvenaard.

“Je moet eigenlijk één wedstrijd eens terugkijken. Dat is Nederland – Zweden”, zegt Sneijder in het Ziggo Sport-programma Kick ’t Met. “Dat is denk ik de allerbeste wedstrijd van het Nederlands elftal in de afgelopen dertig jaar. Dat durf ik hier te zeggen: de allerbeste wedstrijd. Puur voetbal. Elkaar tussen de linies vinden... Dat was echt een fantastische wedstrijd.”

Rafael van der Vaart, die net als Sneijder negentig minuten op het veld stond in de betreffende wedstrijd, vult aan: "Er was in die tijd maar één beter. Dat was Spanje. We wonnen alles, behalve de WK-finale.” Volgens Sneijder speelde Oranje destijds ‘écht heel goed voetbal’. “Marco van Basten zei ooit: ‘Goed en goed maakt beter.’ Nou, zo is het. Als jij de bal hebt - nu ga ik een beetje als Johan Cruijff klinken - kan de tegenstander niet aan de bal komen.”

‘Toivonen zei iets lelijks’

Bovendien was Oranje gemotiveerd door een opmerking die Ola Toivonen voor de wedstrijd had gemaakt. “Toivonen had iets lelijks gezegd voor de wedstrijd”, weet Van der Vaart nog op te rakelen. Toivonen zou hebben dat Oranjeop het WK in Zuid-Afrika speelde als varkens en noemde specifiek Nigel de Jong en Mark van Bommel als voorbeelden. Later zei Toivonen echter dat die uitdrukking 'vanuit het Zweeds helemaal verkeerd is geïnterpreteerd'.

Ook de journalist met wie Toivonen het betreffende interview had, beaamde dat. “Ola gebruikte de uitdrukking griseri, wat je op z'n Engels als 'piggery' kunt vertalen. Dat betekent in Zweden heel hard en fysiek voetbal, maar je mag dat niet letterlijk interpreteren als 'varkens'. Dat is onjuist”, zei journalist Petra Thoren daar destijds over.

Bekijk hier een samenvatting van Nederland - Zweden (4-1) in 2010.